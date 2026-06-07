Protokollbruch bei Porträt: Prinzessin Anne hebt Stimmung

Prinzessin Anne (75) hat bei einer Porträtsitzung mit der britischen Malerin Louise Pragnell für eine unvergessliche Überraschung gesorgt. Statt sich an das strenge Protokoll zu halten, das die Künstlerin eigens für das Treffen einstudiert hatte, betrat die Princess Royal den Raum und begrüßte Louise ganz locker mit einem Winken und einem herzlichen "Hallo!" – sehr zur Verblüffung aller Anwesenden. Für Louise war es der erste Auftrag für ein königliches Porträt überhaupt, und sie hatte sich entsprechend akribisch vorbereitet: Sie hatte genaue Anweisungen bekommen, wo sie zu stehen hatte, was sie sagen durfte und wann sie einen Knicks machen sollte. Gegenüber dem Magazin Hello! schildert sie die Situation mit sichtlicher Begeisterung.

Dabei zeigte Anne nicht nur bei der Begrüßung Nerven aus Stahl. Die Sitzung für das Porträt war bereits Annes vierter Termin an diesem Tag – und dennoch stand sie zwei Stunden lang in schweren Amtsroben Modell, ohne auch nur einmal zu klagen. Als Louise ihr irgendwann mitfühlend eine Pause anbot, drehte Anne den Spieß kurzerhand um: "Brauchen Sie eine Pause, Louise?" Das Porträt zeigt Anne in den Roben der Worshipful Company of Saddlers, deren ewige Meisterin sie ist. Es war das erste von bisher zwei Porträts, die Louise von ihr angefertigt hat.

Dass ausgerechnet dieses erste königliche Zusammentreffen so entspannt verlief, war für Louise keineswegs selbstverständlich. Noch bei ihrer allerersten Begegnung mit Anne, als die Prinzessin 2010 ihr Gemälde der Household Cavalry enthüllte, hatte die Malerin einen denkwürdigen Fauxpas begangen: "Sie war die erste Royal, die ich je getroffen habe, und ich habe meinen Knicks völlig vermasselt. Da ich noch nie einen Knicks im echten Leben gesehen hatte, habe ich es vermasselt und bin knallrot geworden", erzählt sie gegenüber Hello!. Anne nahm ihr das offenbar nicht übel – und saß der Künstlerin in den Jahren danach gleich weiter Porträts.

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Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2025

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Getty Images Prinzessin Anne besucht den Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey

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Imago Prinzessin Anne bei der Premiere von "Run Wild, Run Free" im Odeon Theatre in London, 4. Juni 1969