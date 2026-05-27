Wird Peter Phillips' Braut Tiara von Prinzessin Anne tragen?

Am 6. Juni wird Peter Phillips (48) seine Verlobte Harriet Sperling heiraten, und bereits jetzt sorgt eine besondere Frage für Aufsehen unter Royal-Fans: Wird Prinzessin Anne (75) ihrer zukünftigen Schwiegertochter eines ihrer begehrten Diademe aus der persönlichen Sammlung zur Verfügung stellen? Die Zeremonie, die laut GB News als "intimer Anlass" geplant ist, wird nicht nur von Royalbeobachtern, sondern auch von Schmuckliebhabern mit Spannung erwartet. Noch ist offen, ob und welches Diadem Harriet bei der Trauung tragen könnte, denn in Annes Kollektion befinden sich mehrere Stücke mit besonderer Geschichte.

Eines davon ist die sogenannte "Festoon Diamond Tiara", die der Prinzessin 1973 anlässlich einer Schiffstaufe von der World Wide Shipping Group aus Hongkong überreicht wurde. Anne trug sie unter anderem bei ihren Verlobungsfotos mit ihrem damaligen Ehemann Mark Phillips. Allerdings gilt die Tiara laut GB News eher als unwahrscheinliche Wahl für Harriet, da Peters Ex-Frau Autumn Kelly dieses Schmuckstück bereits bei ihrer Hochzeit 2008 getragen hatte. Als weitere Option gilt die "Meander Tiara", die ursprünglich Prinzessin Alice von Battenberg, der Mutter von Prinz Philip (†99), gehörte und später an Anne weitergegeben wurde. Auch Annes Tochter Zara Tindall (45) trug sie bei ihrer Hochzeit mit Mike Tindall (47) im Jahr 2011. Schließlich gibt es noch die "Pineflower Aquamarine Tiara", die Anne selbst 1973 von Queen Mum (†101) zur Hochzeit geschenkt bekam – ein Stück, das bislang noch keine Braut getragen hat.

Wie GB News berichtet, wäre es allerdings ebenso möglich, dass Harriet ganz auf eine Tiara verzichtet. Damit wäre sie nicht allein: Auch Königin Camilla (78) trug bei ihrer standesamtlichen Hochzeit mit König Charles (77) im Jahr 2005 kein Diadem. Ebenso verzichtete Anne selbst bei ihrer zweiten Hochzeit mit Timothy Laurence (71) 1992 auf entsprechenden Kopfschmuck. Die Vorbereitungen für den großen Tag mit prominenter Gästeliste laufen derweil auf Hochtouren. Für welchen Brautlook sich Harriet letztlich entscheidet, bleibt damit weiterhin abzuwarten.

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Getty Images Prinzessin Anne bei einem Staatsbankett in St George’s Hall, Schloss Windsor, 18. März 2026

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Getty Images Prinzessin Anne beim Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2025

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling beim Oster-Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor