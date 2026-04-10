"Let's Dance"-Training: Anna-Carina Woitschack zeigt Sixpack

Mitten in der heißen Phase von Let's Dance lässt Anna-Carina Woitschack (33) ihre Fans an ihrem harten Training teilhaben. Die Schlagersängerin teilte in ihrer Instagram-Story ein Spiegelselfie, auf dem sie stolz ihre durchtrainierten Bauchmuskeln präsentiert. Ihr Outfit spricht für sich: Cargohose, Sport-BH und eine Cap – und darunter ein beeindruckendes Sixpack, das zeigt, wie viel Arbeit die 33-Jährige unter anderem in ihre Vorbereitung auf die Tanzshow steckt. Rund 170.000 Follower konnten sich von ihrer Topform überzeugen.

Der Aufwand zahlt sich aus: Gemeinsam mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) begeistert Anna-Carina seit vier Shows das Publikum. Zuletzt sorgte sie mit einem Auftritt als Britney Spears (44) für Aufsehen auf dem Tanzparkett. In der fünften Show, die bereits heute Abend stattfindet, präsentieren die beiden einen eleganten Slowfox zu "Espresso" von Sabrina Carpenter (26). Von ursprünglich 14 Paaren kämpfen noch zehn um den begehrten Pokal – der Druck steigt von Woche zu Woche.

Neben dem "Let's Dance"-Stress bewältigt Anna-Carina gerade noch eine weitere große Aufgabe: Sie ist frisch umgezogen und hat die neue Wohnung bezogen. Dass beides auf einmal ziemlich viel ist, wird die Sängerin wohl selbst wissen. Immerhin ließ sie ihre Fans auf Instagram kürzlich mit einem Foto auf Umzugskisten wissen, dass das Schleppen schwerer Kisten quasi als Zusatztraining für die Bauchmuskeln zählt.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack beim "Let's Dance"-Training

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Instagram / evgenyvinokurov Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Tanzpaar

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

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