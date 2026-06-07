Mitten im Interview kippt Paul Rudd ein ganzes Bier hinter

Paul Rudd (57) hat bei einem Auftritt in der US-amerikanischen Sendung "Today" für einen unvergesslichen Moment gesorgt. Die Moderatorinnen Jenna Bush Hager und Sheinelle Jones empfingen den Schauspieler mit einem frisch gezapften Pint Guinness – und forderten ihn auf, den sogenannten "Split the G"-Trick vorzuführen. Dabei handelt es sich um ein beliebtes Trinkritual, bei dem man den ersten Schluck so bemisst, dass der Pegelstand des Bieres exakt auf der Mitte des aufgedruckten Buchstabens "G" im Wort "Guinness" landet. Was dann geschah, ließ die beiden Moderatorinnen völlig sprachlos zurück: Paul trank das gesamte Pint in einem einzigen Zug leer.

Jenna rief ungläubig: "No, you did not!" – zu Deutsch: "Das hast du nicht wirklich gemacht!" Im Hintergrund waren die Produzenten des Programms zu hören, die teils klatschten, teils stöhnten. Sheinelle kommentierte das Geschehen mit den Worten: "So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen." Jenna pflichtete ihr bei und ergänzte, sie habe "zu ihrer Zeit mit einigen Biertrinkern zusammengehangen". Paul selbst hob das leere Glas in die Höhe und erklärte mit einem Schmunzeln, er habe den "G"-Strich leider verpasst. Auf die Frage, wie ihm das gelungen sei, antwortete er trocken: "Ich habe noch kein Frühstück gehabt." Als Jenna scherzhaft anmerkte, Guinness gelte als das Milchshake unter den Bieren, konterte er prompt: "Das war mein Frühstück."

Ob das Bier etwa Pauls Beauty-Geheimnis ist? Erst vor einer Woche hatte der Hollywoodstar in dem Podcast "Therapuss" über sein verblüffend jugendliches Aussehen gesprochen. Moderator Jake Shane wollte es genau wissen und fragte ihn direkt nach Botox. Paul blieb gelassen, verneinte klar und zog demonstrativ die Stirn in Falten. "Schau dir mein Gesicht an", sagte er und zeigte dabei, dass seine Augenbrauen samt Fältchen ganz normal mitmachen. Ganz unverwundbar gab er sich dabei aber nicht. Als Jake noch einmal nachlegte, stellte Paul klar: "Es ist nett, dass du es sagst, aber ich tue es wirklich nicht."

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Getty Images Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" im Regal Times Square

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Getty Images Paul Rudd bei der Benefizveranstaltung Night of Too Many Stars, 2025