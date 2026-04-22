Auswanderung ohne Juna und Sávio belastet Anne Wünsche sehr

Anne Wünsche (34) hat Deutschland den Rücken gekehrt und ist nach Mallorca ausgewandert. Auf der spanischen Insel lebt die Influencerin gemeinsam mit ihrer Tochter Miley und ihren Hunden in einer großen Villa mit Pool. Doch während die eine Tochter mit ihr ein neues Kapitel aufschlägt, sind ihre beiden anderen Kinder Juna und Sávio weit weg – sie leben weiterhin in Deutschland bei ihren Vätern. Anne sieht ihre Kinder trotzdem noch regelmäßig. Dennoch zehrt diese Situation an Anne. Gegenüber Promiflash spricht sie offen darüber, wie sehr sie die Distanz belastet. "Dieses Problem belastet mich [...], muss ich gestehen. Es ist absolut nicht einfach und die Kritik ist hart, die ich täglich lesen muss", gesteht sie.

Im Promiflash-Interview erklärt die Erotik-Influencerin, dass sie in dem zähen Rechtsstreit mit Junas Vater Henning Merten (35) irgendwann bewusst die Reißleine gezogen hat – nicht aus Gleichgültigkeit, sondern um ihre Tochter zu schützen. "Ich weiß aber, dass ich bei Juna einfach nicht viele Möglichkeiten hatte, mich zu wehren und habe frühzeitig das Handtuch geworfen, um Juna nicht weiter vor Gericht aussagen zu lassen", so Anne. Dass Henning nun als aktiver Vater auftritt, bringt sie zum Nachdenken: "Wenn ich eine so schlimme Mutter bin – wieso bemüht er sich erst nach sechs Jahren? Wieso hat er mich über sechs Jahre beide Rollen – als Mama und Papa – alleine bedienen lassen?"

Schon zuvor hatte Anne deutlich gemacht, dass sie keinen juristischen Kampf mehr mit Henning führen möchte und sich aus dem langwierigen Rechtsstreit um Juna zurückzieht. "Ich habe für mich entschieden, diesen Kampf nicht weiterzuführen. Ich werde weder erneut vor Gericht ziehen noch weiter mit ihm diskutieren. Die weiße Fahne ist geschwenkt: Juna ist zu ihm gezogen, und ich versuche, mir einzureden, dass ich die ersten Jahre nach der Trennung gemacht habe und jetzt eben der Papa die nächsten macht", stellte sie in einer Pressemitteilung klar, die Promiflash vorliegt. Nun wird noch einmal klar, wie sehr sie die Rolle als Bindeglied zwischen zwei Ländern und zwei Kinderwelten fordert: Die Distanz zu Juna und Sávio prägt ihren Alltag, während sie gleichzeitig für Miley auf Mallorca ein stabiles Umfeld schaffen will.

Anzeige Anzeige

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025

Anzeige