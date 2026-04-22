Mordfall um D4vd: Todesursache von Celeste Rivas bekannt

Im Mordfall rund um den Sänger D4vd (21) gibt es schockierende neue Details: Die Behörden haben nun offiziell die Todesursache der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez bekanntgegeben.

Triggerwarnung:

Laut dem Gerichtsmediziner des Los Angeles County starb das Mädchen an "mehrfachen penetrierenden Verletzungen, verursacht durch Objekte", wie Entertainment Weekly berichtet. Der Tod wurde eindeutig als Tötungsdelikt eingestuft. D4vd, der bürgerlich David Burke heißt, ist wegen Mordes ersten Grades angeklagt – ein Vorwurf, den er bestreitet. Seine Anwälte erklärten in einem Statement gegenüber dem Magazin: "Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war. Wir werden Davids Unschuld entschlossen verteidigen."

Celestes zerstückelte Leiche war im vergangenen September von der Polizei in Los Angeles entdeckt worden – in einem auf D4vd zugelassenen Tesla, der sich auf einem Abschleppgelände in Hollywood befand. Beamte waren wegen eines Gestanks aus dem Fahrzeug alarmiert worden. Das Mädchen war im April 2024 von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden, damals war sie 13 Jahre alt. Den Ermittlungen zufolge soll Celeste am 23. April 2025 das Haus des Musikers in den Hollywood Hills aufgesucht haben – das war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman erklärte auf einer Pressekonferenz, es lägen physische, forensische und digitale Beweise vor, die vor Gericht präsentiert werden sollen. Neben dem Mordvorwurf ist David auch wegen des fortwährenden sexuellen Missbrauchs eines Kindes unter 14 Jahren sowie der widerrechtlichen Verstümmelung menschlicher Überreste angeklagt. Im Fall einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Bewährung.

David wurde am 16. April festgenommen, rund acht Monate nachdem Celestes Leiche entdeckt worden war. Mit dem Fall hat sich zuletzt auch die Karriere des jungen Musikers verändert: D4vd ist für Hits wie "Here With Me" und "Romantic Homicide" bekannt, die auf Spotify jeweils über 1,5 Milliarden Mal gestreamt wurden. Im August vergangenen Jahres hatte er eine Welttournee zu seinem Debütalbum "Withered" gestartet, die durch Nordamerika und Europa führen sollte – doch die Tour wurde aufgrund der Mordermittlungen vorzeitig abgebrochen.

Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris

Imago D4vd, US-amerikanischer Sänger

Getty Images D4vd, Musiker