Überwältigendes Echo auf Joko und Klaas' neuesten Streich

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben mit ihrer Ukraine-Dokumentation "dontlookaway" eine überwältigende Resonanz in den sozialen Medien erhalten. Der gemeinsame Instagram-Post zur rund 200-minütigen Doku sammelte binnen weniger Stunden knapp 26.000 Likes. In den Kommentaren überschlugen sich die Fans mit Dankesbekundungen an das Moderatoren-Duo, das seinen Sieg in der ProSieben-Spielshow "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" genutzt hatte, um dem deutschen Fernsehpublikum den Kriegsalltag in der Ukraine näherzubringen.

Viele Nutzer zeigten sich dabei nicht nur dankbar, sondern auch emotional bewegt. "Danke, dass ihr eure Reichweite richtig nutzt! Ich liebe euch", schrieb etwa eine Userin unter den Post. Eine weitere Nutzerin kommentierte: "Danke, dass ihr eure Zeit immer mal wieder so wichtigen Themen widmet. Das ist einfach so wichtig." Auch die Entscheidung, die Sendung ohne Werbung auszustrahlen, wurde von der Community positiv aufgenommen. Einer der Kommentare lautete: "Einfach stark, dass sogar ohne Werbung gesendet wird!" Auch ProSieben selbst meldete sich auf X zu Wort und dankte dem Publikum fürs Einschalten. Die Dokumentation ist auf YouTube sowie auf Joyn als vollständige Folge verfügbar.

Joko und Klaas hatten für die Doku Kameras in die Ukraine geschickt und die Menschen dort gefragt, was sie dem deutschen Fernsehpublikum zeigen möchten. Entstanden ist ein Porträt des Alltags von sechs Ukrainern – Bogdan, Dmytro, Gennadiy, Olha, Andriy und Vadim. Möglich wurde der Sendeabend durch den Sieg der beiden Moderatoren gegen 777 Mitarbeiter von ProSieben, der ihnen eigentlich nur 15 Minuten Sendezeit eingebracht hatte – aus denen der Sender schließlich eine komplette Primetime machte.

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IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer

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© Joyn / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf mit Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

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Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"