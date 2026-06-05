Neues Buch zu "Heated Rivalry" lüftet Produktionsgeheimnisse

Gute Nachrichten für alle Fans der Erfolgsserie "Heated Rivalry": Serienschöpfer Jacob Tierney bringt im Herbst ein Buch über die Entstehung der ersten Staffel heraus. "I'll Believe in Anything" heißt der Band, der laut dem Magazin People am 13. Oktober in Nordamerika erscheint und bereits vorbestellt werden kann. Darin bekommen Leser einen detaillierten Einblick hinter die Kulissen – von Casting-Entscheidungen über Kostümdesign bis hin zu den kreativen Entwicklungsprozessen, die die Serie zu dem gemacht haben, was sie ist. Auch die Hauptfiguren Shane Hollander und Ilya Rozanov, gespielt von Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26), stehen dabei im Mittelpunkt.

Entstanden ist das Buch gemeinsam mit Jacobs Produzentenpartner Brendan Brady sowie der Produktionsfirma Accent Aigu. Neben annotierten Drehbüchern der ersten Staffel soll es außerdem zentrale Fanfragen beantworten – etwa, wie die Balance zwischen sportlicher Rivalität und romantischer Handlung entwickelt wurde und wie die Serie queere Liebesgeschichten im Sportgenre neu erzählt. Jacob beschreibt das Projekt als eine Einladung an das Publikum, näher an den kreativen Prozess heranzurücken. Ziel sei es gewesen, das Gefühl zu vermitteln, "neben dem Team zu sitzen" – also nicht nur das Ergebnis zu sehen, sondern auch die Entscheidungen dahinter zu verstehen. Ob der Band auch auf Deutsch erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.

"Heated Rivalry" basiert auf der "Game Changers"-Buchreihe der Autorin Rachel Reid und erzählt die Geschichte zweier rivalisierender Profi-Eishockeyspieler, die abseits des Eises eine geheime Beziehung führen. Für Fans gibt es aber noch mehr gute Neuigkeiten: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen bald und die neuen Folgen sollen im Frühjahr 2027 erscheinen. Auch dort stehen Shane und Ilya wieder im Mittelpunkt – diesmal basierend auf dem sechsten Buch der Reihe, "The Long Game".

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams, November 2025

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Getty Images Jacob Tierney und Brendan Brady bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto, Ontario

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Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026