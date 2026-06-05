Zeit im Gefängnis hat Jimi Blue Ochsenknecht "gutgetan"

Fast ein Jahr ist es her, dass Jimi Blue Ochsenknecht (34) wegen einer unbezahlten Hotelrechnung in Österreich am Hamburger Flughafen festgenommen wurde und einige Nächte hinter Gittern verbrachte. Jetzt hat der Schauspieler im Podcast "Wondermom" seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) über diese einschneidende Zeit gesprochen – und zieht ein erstaunlich positives Fazit. Noch einmal wolle er das zwar nicht erleben, gibt Jimi zu, betont aber: "Ich muss halt auch wirklich sagen – Gefängnis ist wirklich scheiße und ich habe auch Kacke gebaut – aber ich hatte da meine Ruhe einfach." Knapp einen Monat lang war Jimi gezwungen, sich vollständig zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. "Es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, und ich mag halt krasse Erfahrungen", so der 34-Jährige.

Im Podcast schildert Jimi auch Details aus dem Gefängnisalltag. Einen Promi-Bonus habe es nicht gegeben – er saß in derselben Zelle wie alle anderen. Die einzige Ausnahme: Er durfte alleine duschen, um ihn vor Mitgefangenen zu schützen. Besonders belastet habe ihn, dass er kaum nach außen kommunizieren konnte – weder telefonieren noch Besuch empfangen. Als Grund für die Verhaftung nennt er sogenannte "Ego-Geschichten im Kopf", an denen er heute aktiv arbeite. Seitdem achte er penibel darauf, alles vertraglich festzuhalten. "Mir hat es für meine Reflexion gutgetan. Das musste schon irgendwo sein, glaube ich", resümiert er.

Hintergrund der Verhaftung war eine unbezahlte Hotelrechnung in Österreich über knapp 14.000 Euro. Nach seiner Festnahme am Hamburger Flughafen im Juni 2025 wurde Jimi schließlich nach Innsbruck ausgeliefert. Erst nach Zahlung einer Kaution, die seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) bereitstellte, kam er auf freien Fuß. Das Verfahren wurde zunächst gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt, die Staatsanwaltschaft Innsbruck legte dagegen jedoch Beschwerde ein. Inzwischen lebt Jimi nach eigenen Angaben in Dubai und hält sich auf Social Media weitgehend zurück. Zuletzt machte er jedoch wieder mit Geschichten rund um Mahnungen und Co. Schlagzeilen.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

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Imago Natascha und Jimi Blue Ochsenknecht bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, Sky Originals im Hotel Bayerischer Hof, 15. April 2026

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025