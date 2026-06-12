Hape Kerkeling wird zum CSD-Gesicht von Leipzig

Hape Kerkeling (61) wird offizieller Botschafter des Leipziger Christopher Street Days 2026. Der Comedian und Schauspieler unterstützt damit den Protesttag, der in Leipzig am 18. Juli stattfindet – sowohl die Demo als auch das anschließende Straßenfest. CSD-Sprecherin Jasmin Gräwel zeigte sich begeistert über die prominente Unterstützung, wie unter anderem der Tagespiegel berichtet: "Wir sind superglücklich, dass uns Hape Kerkeling in diesem Jahr unterstützen wird. Gerade in Zeiten, in denen queere Rechte und Sichtbarkeit wieder verstärkt infrage gestellt werden, möchten wir als CSD Leipzig ein Zeichen setzen: Die Community ist vielfältig, solidarisch und generationsübergreifend."

Hape selbst meldet sich mit deutlichen Worten zu Wort. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte er: "Unser diesjähriges Motto 'Keine Ruhe, kein Zurück – Queere Rechte Stück für Stück!' klingt kämpferisch, und das muss es auch. Denn wir spüren alle, dass der Wind kälter wird. Wenn Errungenschaften, die wir für sicher hielten, wieder zur Debatte stehen, wenn Menschen Angst haben müssen, händchenhaltend durch unsere Innenstädte zu laufen, dann ist das ein Alarmzeichen für uns alle." Persönlich vor Ort sein kann der Entertainer am 18. Juli leider nicht – er sei aus terminlichen Gründen verhindert, wie die Zeitung berichtet. In einer Grußbotschaft versicherte er jedoch, "im Geiste jeden Schritt mitlaufen" zu wollen. Zudem hob er die besondere Bedeutung Leipzigs hervor: "Diese Stadt hat der Welt gezeigt, was passiert, wenn Menschen ihren Mut bündeln und für ihre Rechte auf die Straße gehen." Sein Appell an die Stadt lautet: "Leipzig, du Stadt der Freiheit – lass uns zeigen, wie bunt und sicher du bist!" Hape ist übrigens nicht der einzige Botschafter des diesjährigen Leipziger CSD – eine zweite prominente Persönlichkeit soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Hape gehört zu den bekanntesten queeren Persönlichkeiten Deutschlands und lebt seit Jahrzehnten offen schwul. Privat ist der 61-Jährige mit seinem Mann Dirk verheiratet. Dass er als Comedian, Autor und Schauspieler vielseitig talentiert ist, beweist er immer wieder – zuletzt war er mit seinem Kinofilm "Horst Schlämmer sucht das Glück" auf der großen Leinwand zu sehen.

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Getty Images Hape Kerkeling, Comedian

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Getty Images Hape Kerkeling im September 2021

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Getty Images Hape Kerkeling im Mai 2024