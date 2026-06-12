Motörhead bringen Lemmy Kilmisters Asche auf Festival mit

2015 starb Lemmy Kilmister (†70), Bassist der legendären Rockband Motörhead. Sein Tod war für die Gruppe und die Fans ein Schock und die Trauer ist bis heute groß. In den kommenden Tagen wird Motörhead beim Download Festival, einem Rock-Festival in Großbritannien, auftreten. Vorab hatten sie eine große Ankündigung für die Fans, denn sie haben vor, Lemmy mitzunehmen. Wie The Mirror berichtet, wird die Asche des Musikers auf dem Festivalgelände ausgestellt. In der sogenannten Lemmy's Lounge soll ein Spielautomat stehen, in dem sich eine kleine Urne mit einem Teil seiner Asche befindet. Den Automaten hatte der Rockstar auf Tour immer dabei und nun können Fans ihm dort die letzte Ehre erweisen.

Dass die Urne ausgerechnet auf dem Download Festival ausgestellt wird, kommt nicht von irgendwoher. Bereits seit sieben Jahren findet dort die "Lemmy Forever Zeremonie" statt – ein besonderes Event für Motörhead-Fans, bei dem sie sich an Lemmy erinnern können. Im Anschluss an das Festival wird die Urne auf das Konzertgelände O2 Apollo in Manchester gebracht, wo sie dauerhaft bleiben soll. Vermutlich wird sie dort auch ausgestellt. In der Vergangenheit konnte die Asche schon an verschiedenen Orten betrachtet werden. Sie befand sich unter anderem in einer Urne in Hutform im Londoner Stripklub Stringfellow's und wurde von einer Gruppe Harley-Davidson-Biker zum Klub Rock City in Nottingham eskortiert. Ein Teil der Asche wurde zudem auf dem Gelände des Wacken Open Air in Schleswig-Holstein verstreut – dem größten Metal-Festival der Welt.

Lemmy starb im Dezember 2015 nur wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag an einer aggressiven Form von Prostatakrebs. Mit Motörhead und den Fans trauerten auch zahlreiche Stars. Ex-Nirvana-Drummer und Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl (57) ließ sich ein Tattoo in Form eines Pik As, angelehnt an den Motörhead-Song "Ace of Spades", stechen. The Walking Dead-Star Norman Reedus (57) trägt den Schriftzug "Lemmy" auf dem Schlüsselbein. James Hetfield (62), Sänger von Metallica, legte noch einen drauf: Er ließ sich ebenfalls ein Tattoo auf den Mittelfinger stechen, in das ein Teil von Lemmys Asche eingearbeitet wurde. Genau wie bei Dave handelt es sich um ein Pik As, umgeben von einem eisernen Kreuz.

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Ethan Miller / Getty Lemmy Kilmister bei der Adult Video News Adult Entertainment Expo

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Getty Images Phil Campbell, Lemmy Kilmister und Mikkey Dee von Motörhead beim Download Festival 2005

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Instagram / metallica James Hetfield mit seinem Lemmy-Kilmister-Tattoo

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