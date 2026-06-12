Demi Lovato holt ihren ersten Hochzeitstag in Barcelona nach

Demi Lovato (33) und Jordan "Jutes" Lutes haben ihren ersten Hochzeitstag stilvoll nachgeholt: Statt am eigentlichen Datum Ende Mai genoss das Ehepaar jetzt einen romantischen Kurztrip nach Barcelona. Weil Demi an dem Tag in Houston auf der Bühne der "It’s Not That Deep"-Tour stand und Jordan parallel mit "Far From Dilworth" durch Europa reiste, musste die Feier zunächst warten. Nun teilte die Sängerin auf Instagram eine ganze Bilderflut von ihrer verspäteten Jubiläumsreise nach Spanien, auf denen die zwei bei Sightseeing, Strandmomenten und entspannten Dinnerdates zu sehen sind.

Auf den Schnappschüssen, die Demi mit ihren Followern teilte, mischen sich Tour-Auszeit und Urlaubsfeeling: Sonnenbrillen-Selfies in den Straßen Barcelonas, kuschelige Pärchenfotos am Meer und Teller voller Tapas und lokaler Spezialitäten. Die beiden scheinen im Luxushotel InterContinental Barcelona abgestiegen zu sein, wo sie sich nach den Shows offenbar eine kleine Oase geschaffen haben. In der Bildreihe sticht besonders ein letztes Foto heraus: Darauf ist ein älteres Paar zu sehen, das Seite an Seite auf das Wasser blickt – für viele Fans ein mögliches Zukunftsbild der beiden Musiker. Demi schrieb zu dem Post: "Der erste von vielen!! Alles Gute zum Jahrestag, Baby", dazu läuft im Hintergrund der Song "SS26" von Charli XCX (33). Jordan reagierte in den Kommentaren mit den liebevollen Worten: "Mein Baby. Ich liebe dich so sehr." Kennengelernt haben sich die beiden im Frühjahr 2022 während gemeinsamer Studioarbeiten für Demis Album "Holy Fvck". Aus der zunächst rein freundschaftlichen Nähe entwickelte sich im Laufe der folgenden Monate eine Beziehung.

Auch abseits des verspätet gefeierten Hochzeitstags zeigen Demi und Jordan immer wieder, wie eng sie miteinander verbunden sind – selbst wenn ihre Karrieren sie auf getrennte Bühnen in verschiedenen Städten führen. Schon an ihrem eigentlichen Jahrestag machten beide mit emotionalen Instagram-Posts klar, wie wichtig ihnen die Ehe ist und wie sehr sie sich als Seelenverwandte sehen. In ihren Botschaften betonte die Sängerin, dass sie die kleinen Rituale im Alltag mit ihrem Partner schätzt, von gemeinsamen Morgenkuscheln über lustige Nächte bis hin zu spontanen Fast-Food-Ausflügen. Der Musiker schwärmte seinerseits davon, dass er sich kaum erklären könne, wie er so einen besonderen Menschen an seiner Seite gefunden habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jordan Lutes in Barcelona

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jordan Lutes beim Sightseeing

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Jutes küsst Demi Lovato

Anzeige