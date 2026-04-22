Verleumdung: Scooter Braun mit neuen Vorwürfen konfrontiert

Musikmogul Scooter Braun (44) sieht sich mit schwerwiegenden neuen Vorwürfen konfrontiert: Laut Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, hat die Schauspielerin und Aktivistin Alexa Nikolas (34) eine erweiterte Klage eingereicht, in der sie eine gezielte Verleumdungskampagne gegen sich beklagt. Die 34-Jährige behauptet darin, Opfer einer Schmutzkampagne zu sein, die darauf abzielt, sie zu diskreditieren und zu verleumden. Besonders brisant: Ihr Name soll im verborgenen SEO-Geflecht des Internets mit dem Finanzier Peter Comisar verknüpft sein – einem Mann, der in der Vergangenheit in einen millionenschweren Rechtsstreit mit Scooter verwickelt war.

Comisar war demnach in einen 200-Millionen-Dollar-Streit um einen Private-Equity-Fonds mit Scooter, der 2024 seinen Rückzug verkündet hat, und Musikmanager David Bolno verwickelt, der 2021 publik wurde. In seiner eigenen Klage gegen die Musikmanager hatte Comisar behauptet, Bolno habe erklärt, Scooter werde seinen Ruf ruinieren, und er habe eine Verleumdungskampagne angedroht. Diese Klage wurde 2023 abgewiesen. "Diese Überschneidung scheint zu belegen, dass gegen Ms. Nikolas und Mr. Comisar dieselben Strategien eingesetzt werden", heißt es in den aktuellen Gerichtsdokumenten von Alexas Anwalt. Scooters Team und ein Kontakt für Bolno wurden von Us Weekly um eine Stellungnahme gebeten, beide Parteien sind in Alexas Klage nicht als Beklagte aufgeführt.

Die Klage von Alexa steht in einem größeren Kontext: Im Dezember 2024 veröffentlichte die New York Times einen Artikel unter dem Titel "We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine", der sich mit den angeblichen PR-Schmutzkampagnen rund um den Streit zwischen Blake Lively (38) und Regisseur Justin Baldoni (42) befasste. Justin und Blake waren während der Dreharbeiten zu It Ends With Us in einen öffentlichen Konflikt geraten, der auch rechtliche Auseinandersetzungen nach sich zog. Alexa, bekannt als ehemaliger Kinderstar der Nickelodeon-Serie Zoey 101, benannte in ihrer im Februar eingereichten Klage Justins Anwalt Bryan Freedman als Beklagten. Dieser wies die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber The Hollywood Reporter zurück: "Es gibt keine technischen Daten, keine forensischen Belege und keine sachliche Grundlage, die irgendjemanden, der von den Wayfarer-Parteien beauftragt wurde, mit den Websites in Verbindung bringt."

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Getty Images Scooter Braun, Musikmanager

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Getty Images Alexa Nikolas 2005

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Getty Images Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager