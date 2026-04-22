Daniel und Eva Lotts Tochter durfte Bruder erstmals besuchen

Ein ganz besonderer Moment für die Familie Lott: Die Tochter von Daniel Lott und Eva Lott durfte ihren kleinen Bruder Leo endlich zum ersten Mal auf der Intensivstation besuchen. Der kleine Junge kam als Frühchen zur Welt und liegt seither im Krankenhaus. Mavie nutzte den lang ersehnten Besuch, um ihren Bruder ganz behutsam zu streicheln – ein Moment, den die Familie auf Instagram mit ihren Followern teilte. Das dazu veröffentlichte Video zeigt, wie Mavie dem Baby sanft durch die Haare fährt, seine winzigen Füßchen berührt und den kleinen Leo gespannt beobachtet.

Mama Eva erklärte in ihrem Post, warum der Besuch erst jetzt möglich war: "Heute war es so weit. Mavie hat Leo auf der Intensivstation in Friedrichshafen besucht. Das erste Mal, weil sie jetzt so richtig fit ist. Selbst mit Schnupfnase ist es uns zu gefährlich, dass sie Leo besucht." Die Tochter habe schon lange darauf gewartet, ihren kleinen Bruder berühren zu dürfen. "Sie wollte immer 'Leo streicheln'. Und das durfte sie heute ausgiebig machen. Ein richtig emotionaler Moment für uns alle", schrieb Eva weiter.

Vor zwei Monaten hatte Daniel die Geburt von Leo verkündet. "Mr. Lott Junior has arrived", schrieb er damals zu einem Foto, auf dem die winzige Hand seines Sohnes zu sehen war. Leo kam in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt und musste am Abend zuvor geholt werden. Der Weg dorthin war für Daniel und Eva eine echte Nervenprobe. Eva hatte einen Blasensprung in der 21. Schwangerschaftswoche und musste wochenlang im Krankenhaus bleiben. "Wir haben so lange gekämpft", schrieb Daniel.

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Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn, April 2026

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Instagram / ivy.zlr Hand von Daniel und Eva Lotts Tochter Mavie und Kopf von Sohn Leo

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Instagram / ivy.zlr Mavie und ihre Mama Eva Lott mit Baby Leo im Hintergrund, April 2026