Hochzeitsausladung: Prinz Harry gibt William die Schuld

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sollen am Samstag bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling in der All Saints Church im englischen Kemble fehlen. Während sich dort ein kleiner Kreis aus Familie und engen Freunden versammeln soll, werden laut den vorliegenden Berichten unter anderem Prinz William (43), Prinzessin Kate (44) und König Charles (77) erwartet. Besonders brisant: Harry soll überzeugt sein, dass ausgerechnet sein Bruder hinter der Ausladung steckt. Eine Quelle sagte dem Examiner, Harry sei sich "zu 100 Prozent sicher, dass William der Grund ist, warum er von Peter die kalte Schulter bekommt".

Im Hintergrund der Geschichte steht offenbar die enge Verbindung zwischen Peter Phillips und Prinz William. Emily Nash, Royal-Redakteurin von Hello!, erklärte, Peter stehe William "sehr nah" und gelte ihm gegenüber als "sehr loyal". "Ich denke, es läuft auf zwischenmenschliche Beziehungen hinaus, oder? Er wurde daher nicht eingeladen", ordnete die Kommentatorin die Situation im Gespräch mit Page Six ein.

Auch andere Insider widersprechen der Idee, William habe die Gästeliste direkt beeinflusst. Gegenüber der Daily Mail hieß es vielmehr, Peter und Harry hätten seit mehreren Jahren nicht mehr miteinander gesprochen und mit der Zeit schlicht den Kontakt verloren. Aus diesem Grund gehöre Harry bei der intimen Feier von Peter und Harriet inzwischen eben nicht mehr zum engsten Kreis.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

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ActionPress / James Whatling Harriet Sperling und Peter Phillips beim Royal Ascot 2024

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026