Zoff vorprogrammiert: Neue Promis kommen am KDRS-Strand an

In der siebten Folge von Kampf der RealityAllstars ist Narumol aus der Sala ausgezogen – doch die Produktion sorgt direkt für Ersatz. Mit Cecilia Asoro (30) und Maurice Dziwak (27) stranden gleich zwei neue Gesichter am Strand, die die Stimmung in der Gruppe gehörig aufmischen. Denn die Freude über den Einzug der beiden hält sich bei einigen Mitbewohnern deutlich in Grenzen. Besonders das Wiedersehen zwischen Cecilia und Paco Herb steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon bei der Ankunft macht Cecilia klar, was sie von Paco hält: "Das ist der größte Manipulator, den ich kenne, im Fernsehen. Bin ich kein Fan von." Der Realitystar wird dazu verdonnert, Cecilias größten und schwersten Koffer in die Unterkunft zu tragen. Paco kommentiert das genervt: "Wir sind auf jeden Fall keine ABFs und ich muss den größten Koffer tragen. Das ist die absolute Frechheit."

Beim anschließenden gemeinsamen Essen eskaliert der Konflikt dann vollends. Auslöser ist ein alter Streit aus der Show The 50 und eine Instagram-Story, die danach für Unmut gesorgt hatte. Nach einer hitzigen Diskussion ist für beide klar: Sie haben ein Problem miteinander. Kurz darauf trifft auch Maurice in der Sala ein – und auch sein Wiedersehen mit Serkan Yavuz (33) ist alles andere als herzlich. Serkan entscheidet sich für eine respektvolle Geste und reicht Maurice die Hand, kommentiert den Moment danach aber kritisch: "Er macht so: 'Rakete, wie geht es dir?' Als wäre nie etwas gewesen. Ich sage doch, er ist aufgesetzt." Maurice sieht das Treffen hingegen als Chance auf einen Neustart, bleibt aber vorsichtig: "Serkan ist mir schei*egal. Ich weiß, was ich von ihm gehalten habe. Ich habe immer gesagt, der ist mit Vorsicht zu genießen."

Doch bevor die Neuzugänge überhaupt für Zündstoff sorgen konnten, startete die Folge mit einem echten Gefühls-Knall. Beim "Quit Game" warteten gleich drei Geschenke auf Narumol, Georgina Fleur (36) und Kate Merlan (39). In einer der Boxen steckte das Exit-Ticket. Während Georgina und Kate mit einem Palmen-Ticket davonkamen, traf es Narumol eiskalt: Auf ihrer Karte stand "Deine Sendezeit ist vorbei". Im Einzelinterview brach sie in Tränen aus. "Ich muss die Sala verlassen, dabei wollte ich nicht", stammelte sie.

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RTL Sam Dylan, Giuliana Farfalla, Elena Miras und Yeliz Koc, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Cecilia Asoro, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Maurice Dziwak, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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