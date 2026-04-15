Schlechteste Folge: Quoten von DSDS sind weiter im Sinkflug

Die vierte Folge von Deutschland sucht den Superstar hat die bisher schlechtesten Quoten der aktuellen Staffel eingefahren. Am Dienstagabend schalteten laut Quotenmeter nur 1,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein – das entspricht einem Marktanteil von gerade einmal 7,8 Prozent. Auch bei den jungen Zuschauern, also der werberelevanten Zielgruppe, sah es nicht besser aus: Lediglich 0,5 Millionen schalteten ein, was einem Marktanteil von 9,6 Prozent entspricht. Damit ist die Folge das schwächste Ergebnis, das die Sendung in dieser Staffel bisher erzielt hat.

In der aktuellen Episode stellten sich 14 Kandidatinnen und Kandidaten der Jury vor – darunter Yagmur Yagan, Noemi Stefaniak und Jean-Luc Wagner. Bewertet wurden sie von Dieter Bohlen (72), Bushido (47) und Isi Glück. Außerdem kam es in der neuesten Folge von DSDS auch zu einem überraschenden Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Menowin Fröhlich (38) hatte eigentlich nur seine Tochter Jiepen Joelina zum Casting begleitet, doch nach ihrem Auftritt und dem klaren Nein der Jury griff Dieter kurzerhand ein. "In meinem ganzen Leben suche ich seit 50 Jahren eine Sängerin, die singt wie Marianne Rosenberg. Aber ich finde sie nicht", erklärte Dieter ehrlich und sagte schließlich zu Jiepen: "Du hast leider auch dieses Besondere nicht, was dein Papa hat und was ich immer so mochte."

Spontan bat der Chefjuror Menowin selbst auf die Bühne. Der Musiker zögerte nicht lang und performte "I Just Called to Say I Love You" – den Song, mit dem er bereits 2010 bei DSDS begeistert hatte. Direkt im Anschluss fragte Dieter ihn: "Willst du wieder mitmachen?" und überreichte ihm persönlich das Recall-Ticket. Damit übersprang Menowin sogar direkt den Golden Room. Zu seiner Rückkehr sagte er: "Ich war einfach noch zu jung. Ich war 22, heute bin ich 38. Das ist ein riesiger Unterschied."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026