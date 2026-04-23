"Ich lese alles!": Janin Ullmann überrascht mit Fan-Beichte

Moderatorin Janin Ullmann (44) hat jetzt eine überraschende Beichte abgelegt: Sie liest tatsächlich jede einzelne Fan-Nachricht, die sie auf Instagram erhält. Das verriet sie bei den Reality Awards im Promiflash-Interview auf die Frage, ob sie anlässlich ihrer Temptation Island-Moderation viele Zuschauer-Nachrichten erhalte. Besonders die emotionalen Szenen rund um das Paar Aleksandar Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) im vergangenen Jahr hatten die Community in Aufruhr versetzt – und Janins Postfach förmlich zum Überlaufen gebracht.

"Ja, mein Postfach bei Instagram war voll. Ich habe Tausende Nachrichten dazu bekommen. Ich lese auch alles. Ich kann nicht immer alles beantworten, aber ich lese wirklich alles", erklärte die Moderatorin im Gespräch. Dabei zeigte sie sich sichtlich bewegt von der Reaktion ihrer Fans: "Ich finde das wirklich toll, weil so viele so engagiert sind und man merkt, was wir für eine geile Community haben." Besonders auffällig sei das Engagement im Vergleich zu anderen Formaten gewesen – laut Janin habe sie so etwas bislang noch nicht erlebt.

Janin ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Die gebürtige Brandenburgerin begann ihre Karriere als Schauspielerin und wechselte später erfolgreich ins Moderationsfach. Mit Make Love, Fake Love und anschließend "Temptation Island" wagte sie sich erstmals in die Reality-TV-Welt vor – offenbar eine Erfahrung, die sie nachhaltig beeindruckt hat. Ihre enge Verbindung zu den Zuschauern, die sich auch durch das bewusste Lesen aller Fan-Nachrichten zeigt, scheint ihr dabei besonders am Herzen zu liegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Anzeige Anzeige

Imago Janin Ullmann bei den Reality Awards, 2026