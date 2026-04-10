Blake Lively widmet ihre Emmy-Nominierung ihren Kindern

Blake Lively (38) kann sich über eine Auszeichnung in besonderer Sache freuen – und ihr ist dabei vor allem wichtig, dass sie diese ihren Kindern zu verdanken hat. Die Miniserie "Secrets of the Penguins" von National Geographic, für die die Schauspielerin die Rolle der Erzählerin übernommen hat, wurde für drei News and Documentary Emmy Awards nominiert ist. In ihrer Instagram-Story machte Blake am 8. April deutlich, warum sie bei dem Projekt mitgewirkt hat: "Ich habe das für meine Kinder erzählt. Sowohl wie ich die Geschichte erzählt habe, als auch warum." Die vierfache Mutter erklärte außerdem, dass die Serie zu einem Zeitpunkt kam, an dem ihr Herz sie am meisten gebraucht habe.

Blake, die mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (49) die Kinder James, Inez, Betty und Olin großzieht, verriet auch, welchen besonderen Platz die Naturserie in ihrem Alltag einnimmt. "Meine Kinder lieben es, bei Naturshows einzuschlafen", schrieb sie auf Instagram und ergänzte: "Nichts ist tröstlicher und göttlicher als diese süßen Babys. Diese Serie hat einen so besonderen Platz in meinem Herzen und in meinem Zuhause." Die "Nur ein kleiner Gefallen"-Darstellerin nutzte die Gelegenheit auch, um dem Team hinter "Secrets of the Penguins" zu gratulieren, das in den Kategorien "Beste Naturdokumentation", "Beste Kamera: Dokumentation" und "Bester Ton: Dokumentation" nominiert ist. Blake zeigte sich geehrt, Teil der Produktion gewesen zu sein, und würdigte die Crew, die unter extremen Bedingungen gearbeitet habe, um die beeindruckenden Kreaturen in nie zuvor gesehenen Momenten auf Film festzuhalten.

Dass Blake und Ryan ihren Kindern nicht nur die Liebe zur Natur vermitteln, zeigte sich auch am 1. April. Die Schauspielerin teilte in ihrer Instagram-Story einen Einblick in den Schabernack, den ihre Kinder zu diesem Anlass veranstalteten. Die kleinen Übeltäter hatten nicht nur pinke Abdrücke auf dem Deckel der Toilette hinterlassen, sondern auch die Klobrille selbst komplett mit Plastikfolie umwickelt. In dem Video stach Blake mehrfach in die Mitte der Klobrille, um zu zeigen, wie viel Folie verwendet worden war. Dazu schrieb sie scherzhaft: "Ich wusste, ich hätte ihnen niemals beibringen sollen, wie man einen Kalender liest."

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Getty Images Blake Lively im April 2025

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

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ActionPress / PECK / BACKGRID Blake Lively, April 2025

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