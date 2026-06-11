Vor den Kids: Sind Bushido & Anna-Maria immer einer Meinung?

In einer Instagram-Fragerunde hat Anna-Maria Ferchichi (44) jetzt wieder ihre Follower an ihrem Alltag als Mama teilhaben lassen – und dabei auch Einblicke in ihre Erziehungsphilosophie gegeben. Ein Fan wollte wissen, ob man vor den Kindern immer einer Meinung sein müsse. Ihre Antwort fiel klar aus: Nein. Die Influencerin hat sieben gemeinsame Kinder mit Rapper Bushido (47) und findet es nicht nur in Ordnung, unterschiedliche Ansichten zu haben – sie hält es sogar für wichtig, dass die Kinder das mitbekommen.

Allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung: Ausgetragen werden Meinungsverschiedenheiten nicht vor dem Nachwuchs. "Man sollte es nicht vor den Kindern ausdiskutieren, aber ich empfinde es als wichtig, dass gerade die Kinder sehen: Es ist ok, anderer Meinung zu sein", erklärte Anna-Maria in ihrer Social-Media-Story. Stattdessen sage das Paar in solchen Situationen: "Wir besprechen es in Ruhe und entscheiden dann." So bleibe die Diskussion den Eltern vorbehalten, während die Kinder trotzdem lernen, dass verschiedene Meinungen zum Alltag dazugehören.

Dass Anna-Maria und Bushido im Alltag nicht immer einer Meinung sind, zeigen die beiden auch in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" regelmäßig. Zuletzt sorgte etwa ein Streit um einen 4,99 Euro teuren Energydrink an einer Tankstelle für Gesprächsstoff – eine Szene, die der Rapper selbst als herzzerreißend bezeichnete, weil ihm der Preis schlicht zu hoch war. Anna-Maria nannte ihn dafür kurzerhand "geizig". Für ihr eigenes Ausgabeverhalten fand sie klare Worte: "Ich kann keine 300.000 für andere ausgeben, aber ich kann locker 100 Euro an der Tankstelle ausgeben."

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Mai 2026

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