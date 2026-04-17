Nicht wegen Baby: Warum Charles Melton schlaflose Nächte hat

Charles Melton (35) ist frischgebackener Vater – und schläft trotzdem nicht. Der Schauspieler war jetzt zu Gast in der Talkshow "Live with Kelly and Mark", um die zweite Staffel der Netflix-Serie "Beef" zu bewerben. Dabei plauderte er aber vor allem über sein neues Leben als Papa aus. Als Moderator Mark Consuelos ihn fragte, ob er denn genug schlafe, antwortete Charles ganz offen: nein. Der Grund dafür ist aber weniger der, den man bei einem Neugeborenen vermuten würde, so People.

"Nicht weil sie nicht schläft. Sie schläft", erklärte Charles gegenüber den Gastgebern über seine kleine Tochter. Das Problem sei er selbst: "Neulich kam ich zur Arbeit und jemand fragte: 'Hast du schlafen können?' Ich sagte nein – und die dachten sofort: ach, das Baby. Dabei habe ich bis vier Uhr morgens japanischen Anime geschaut, einfach zum Runterkommen!" Und damit nicht genug: "Gestern Nacht waren es Ben-Wallace-Videos – wie er in der NBA gespielt hat, so lange es eben dauerte." Ko-Moderatorin Kelly Ripa riet ihm daraufhin: "Man muss lernen, zu schlafen, wenn das Baby schläft."

Charles und seine Partnerin Camille Summers-Valli begrüßten ihre gemeinsame Tochter im März. Der Schauspieler teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit einigen Fotos des kleinen Familienglücks – das Gesicht des Babys hielt er dabei aber bewusst bedeckt. Camille hatte die Schwangerschaft bereits Anfang Januar öffentlich gemacht. Auf Instagram postete die Fotografin und Regisseurin damals eine Reihe von Bildern, darunter eines, auf dem Charles ihren Babybauch küsst. "Wir gründen eine kleine Familie", schrieb sie dazu. Weitere Details zu ihrer Tochter haben die beiden bislang für sich behalten.

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Getty Images Charles Melton, Schauspieler

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Instagram / melton Charles Melton mit seinem Baby, März 2026

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Getty Images Charles Melton, Schauspieler