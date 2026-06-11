"Harry Potter"-Star Evanna Lynch vergisst ihre Rolle "Luna"

Evanna Lynch (34) ist für Millionen von Fans untrennbar mit der Figur der Luna Lovegood aus der "Harry Potter"-Reihe verbunden – doch die Schauspielerin selbst hat ihre eigene Beteiligung an der Zaubererwelt manchmal schlicht vergessen. Im Gespräch mit CNET gab sie zu, dass sie sich die Filme kaum anschaut und deshalb ihren eigenen Part in der magischen Zauberwelt manchmal gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Angesichts der Tatsache, dass das Ende des letzten Teils der Reihe bereits rund 13 Jahre zurückliegt, mag das nicht überraschen.

Trotz dieser etwas traumhaften Verbindung zu ihrer Vergangenheit bleibt Evanna der "Harry Potter"-Welt beruflich erhalten. Wie CNET berichtet, leiht die Schauspielerin dem Audiobuch "From the Wizarding Archive" ihre Stimme. In diesem werden Fragen rund um die Welt der Magie beantwortet und neue Fakten über die verschiedenen Figuren geteilt. Nicht alle ihrer ehemaligen Kollegen zeigen sich dabei noch so eng verbunden mit dem Franchise: Tom Felton (38), der Draco Malfoy verkörperte, äußerte sich gegenüber Independent kritisch zu den transfeindlichen Aussagen von Autorin J.K. Rowling (60). Auch Emma Watson (36) und Daniel Radcliffe (36) haben deutlich gemacht, dass sie sich von Rowling und ihren Aussagen distanzieren.

Evanna Lynch schlüpfte ab dem fünften Teil der Filmreihe in die Rolle der Luna Lovegood und begleitete damit Harry und seine Freunde bis zum Schluss. Die verträumte, exzentrische Art ihrer Figur machte Luna schnell zu einem Fan-Liebling. Die irische Schauspielerin wurde 1991 geboren und ergatterte die Rolle nach einem offenen Casting-Verfahren – ohne nennenswerte Schauspielerfahrung. Dass sie nun manchmal selbst vergisst, Teil der ikonischen Reihe gewesen zu sein, passt auf eine gewisse Weise zu der versponnenen Figur, die sie einst so überzeugend verkörpert hat.

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Getty Images Evanna Lynch, bei der "The Legend of Tarzan"-Premiere

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ActionPress Evanna Lynch bei der Eröffnung des Verbotenen Waldes in der Warner Bros. Studio Tour London

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Evanna Lynch als Luna Lovegood in "Harry Potter und der Orden des Phönix"