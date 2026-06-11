Hier verbringen Sebastian Klaus und Jenny ihre Flitterwochen

Frisch verheiratet und schon auf dem Weg ins nächste Abenteuer: Sebastian Klaus (38) und seine Frau Jenny verbringen ihre Flitterwochen auf den Malediven. Das frisch gebackene Ehepaar meldete sich jetzt mit einem Video auf Instagram bei seinen Fans und gab damit das traumhafte Reiseziel bekannt. Die beiden genießen das türkisblaue Meer und romantische Sonnenaufgänge – und ließen sich dabei beim Küssen vor einer atemberaubenden Meereskulisse ablichten.

Jenny ließ ihre Follower in ihrer Instagram-Story auch an ihren Gedanken zum Hochzeitswochenende teilhaben. Dabei schrieb sie: "Plötzlich ist es so still. Hab mich schon dran gewöhnt, dass die ganze Zeit unsere Freunde um die Ecke kommen. Das war wirklich das Allerschönste..." Die Influencerin machte damit deutlich, wie besonders die gemeinsame Zeit mit den Liebsten für sie war – und dass der Abschied von der Hochzeitsgesellschaft noch nachwirkt.

Sebastians und Jennys große Hochzeitsfeier hatte erst kürzlich in Barcelona stattgefunden. Dabei hatten sich der Realitystar und seine Jenny unter freiem Himmel vor einer Kulisse aus Meerblick, weißen Stühlen und unzähligen Blumen das Jawort gegeben – ihre standesamtliche Trauung hatten sie bereits im März gefeiert. Auf Instagram teilte das Paar zahlreiche Einblicke in das besondere Wochenende. Für einen lustigen Moment hatte dabei Sebastians Kumpel Dennis Gries gesorgt, der den Bräutigam kurz vor der Zeremonie in einem kurzen Brautkleid samt Schleier überraschte.

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Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny, Januar 2025

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Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny kurz nach ihrer Hochzeit im März 2026

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Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024