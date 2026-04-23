"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma ist wieder vergeben

Für Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin Emma läuft es in der Liebe offenbar wieder rund. Die Reality-TV-Teilnehmerin meldete sich jetzt auf Instagram mit einer Bilderserie zurück, die sie strahlend an der Seite eines neuen Mannes zeigt. Sein Gesicht ist auf keinem der Fotos zu erkennen – doch die Botschaft darunter macht deutlich, dass Emma ihr Herzblatt gefunden hat. Zu den Aufnahmen schrieb sie schlicht: "Mein perfektes Match."

Für Emma bedeutet dieses neue Liebesglück einen wichtigen Neuanfang. 2024 hatte sie in der Kuppelshow vor laufenden Kameras Christian geheiratet, doch die TV-Ehe zerbrach schon nach kurzer Zeit. Während und nach der Ausstrahlung sah sich die Blondine mit heftigen Hatekommentaren konfrontiert und zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit etwas zurück. Umso mehr freuen sich ihre Fans nun, dass sie wieder lächelnd und gelöst zu sehen ist. Auch wenn sie das Gesicht ihres neuen Partners noch nicht zeigt, wirkt die Chemie auf den Fotos sehr vertraut: Mal lachen die beiden, mal hält der Unbekannte sie im Arm – die Botschaft ist klar, auch ohne viele Worte.

Die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten. Herzchen und Glückwünsche fluteten die Kommentarspalte. Auch Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Aron Schweizer meldete sich zu Wort und schrieb öffentlich unter den Beitrag: "Ich freue mich sehr für euch! Seid gut zueinander." Die Freude über Emmas neues Liebesglück scheint also weit über ihren engsten Freundeskreis hinauszugehen.

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Instagram / emma_philippa_ Emma Philippa, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin mit ihrem neuen Partner

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Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

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Joyn / Christoph Assmann Aron Schweizer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2018