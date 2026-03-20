Inselleben ruft: Mike und Leyla Heiter wollen auswandern

Leyla Heiter (29) und Mike Heiter (33) planen einen großen Schritt: Das Reality-Paar will seinen Lebensmittelpunkt zumindest teilweise nach Mallorca verlegen. Die beiden denken über eine Auswanderung auf die Baleareninsel nach oder wollen dort zumindest einen Zweitwohnsitz einrichten. "Wir überlegen, nach Mallorca auszuwandern oder dort einen Zweitwohnsitz zu haben", erklärte Leyla gegenüber Bild. Derzeit leben die beiden noch bei Frankfurt, doch die Pläne für den Inseltraum sind längst konkret geworden. "Wir sind einfach so Sonnen- und Wassermenschen. Wir lieben es, in der Wärme zu sein, Palmen zu sehen, einfach aufs Wasser zu gucken", beschrieb die Influencerin ihre Sehnsucht nach mehr Lebensqualität.

Die Vorstellungen des Paares sind dabei bereits sehr konkret: Ein Haus in unmittelbarer Nähe zum Meer soll es sein. "Wenn, würden wir uns auch schon so ein Haus in unmittelbarer Nähe zum Meer holen, damit wir einfach immer draufgucken können", verriet Leyla. Der tägliche Meerblick ist für die beiden kein bloßer Luxuswunsch, sondern ein wichtiger Ausgleich zu ihrem stressigen Alltag als Influencer und Realitystars. "Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir einfach so viel Stress haben", betonte sie. Auch das allgemeine Lebensgefühl auf Mallorca habe sie überzeugt: "Diese Lebensqualität ist einfach viel schöner, alles so viel freundlicher." Selbst kulinarisch sehe sie Vorteile und scherzte: "Da gibt's noch leckeres Obst und Gemüse im Gegensatz zu hier."

Vor wenigen Tagen feierten die beiden Realitystars zudem ein ganz besonderes Jubiläum: Genau zwei Jahre zuvor hatten sie sich im Dschungelcamp kennengelernt. Zu diesem Anlass teilte die Influencerin auf Instagram ein Video mit emotionalen Worten. "Vor zwei Jahren haben wir uns einfach mitten im Dschungel kennengelernt. Ein Ort, an dem wahrscheinlich niemand damit rechnet, die Liebe seines Lebens zu treffen", schrieb Leyla. In ihrem Post blickte sie offen auf die gemeinsamen Höhen und Tiefen zurück und zeigte sich stolz auf das Erreichte: "Und am Ende haben wir das Ganze sogar noch mit einer Traumhochzeit gekrönt. Wer hätte das damals gedacht?"

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter, Berlin, 08.09.2025

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Imago Europapremiere von Landman Staffel 2 im Zoo Palast: Mike Heiter und Leyla Lahouar in Berlin, 14.11.2025

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter am Valentinstag 2026