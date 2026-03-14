"Zwei Jahre": Leyla Heiter macht Mike eine Liebeserklärung

Leyla Heiter (29) hat ihrem Ehemann Mike Heiter (33) auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung gemacht. Anlass dafür ist ein ganz besonderes Jubiläum: Vor genau zwei Jahren lernten sich die beiden Realitystars im Dschungelcamp kennen. Auf der Plattform teilte die Influencerin nun ein Video, das zahlreiche Ausschnitte aus ihrem gemeinsamen Leben zeigt. Dazu schrieb sie rührende Worte über ihre Beziehung und darüber, wie unwahrscheinlich es war, ausgerechnet im Dschungel die Liebe ihres Lebens zu treffen. "Vor zwei Jahren haben wir uns einfach mitten im Dschungel kennengelernt. Ein Ort, an dem wahrscheinlich niemand damit rechnet, die Liebe seines Lebens zu treffen", erklärte sie.

In ihrem Post ließ Leyla die vergangenen zwei Jahre Revue passieren und sprach dabei auch offen über die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung. "Seitdem sind zwei Jahre vergangen mit Höhen, Tiefen, viel Lachen und ja, auch ein paar Streitereien. Aber egal was kommt, mit dir wird einfach jeder Moment besonders", schrieb sie zu dem Video, das Szenen aus dem Alltag des Paares zeigt. Besonders stolz scheint die Reality-Darstellerin darauf zu sein, dass ihre Geschichte mit einer Hochzeit gekrönt wurde. "Und am Ende haben wir das Ganze sogar noch mit einer Traumhochzeit gekrönt. Wer hätte das damals gedacht?", schwärmte sie. Ihren Post beendete sie mit den Worten: "Ich liebe unser Chaos, unsere Momente und einfach das Leben mit dir."

Auch am Valentinstag überraschte Mike seine Ehefrau mit einer besonders romantischen Aktion. Während sie noch schlief, machte sich der Realitystar frühmorgens heimlich auf den Weg zum Blumenladen. Dort holte er ganze 224 Rosen ab – jede einzelne stand symbolisch für einen Tag ihrer bisherigen Ehe. "Geheime Mission zum Valentinstag", verkündete Mike voller Vorfreude in einem Instagram-Video aus seinem Auto. Zu Hause übergab er die riesigen Sträuße an seine Liebste. Die Influencerin zeigte sich völlig überwältigt und strahlte in die Kamera. "Oh mein Gott, wie süß kann man bitte sein?", schwärmte sie gerührt und scherzte sogar: "Oh mein Gott, ich glaube, die wiegen mehr als ich."

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Instagram / mikeheiter Leyla und Mike Heiter, Januar 2025

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Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter in New York

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter am Valentinstag 2026