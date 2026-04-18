Quinton Aarons bewegende Enthüllungen über seine Krankheit

Quinton Aaron (41) spricht offen über die wohl schwerste Zeit seines Lebens. Der The Blind Side-Star erinnert sich in einem Interview mit der US-Morningshow "Good Morning America" an den Schlaganfall im Rückenmark, der ihn im Januar völlig überraschend aus dem Alltag riss. Der Schauspieler brach zu Hause zusammen, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und dort sogar an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. In einem exklusiven Clip, den das Magazin People nun vorab veröffentlichte, gibt Quinton einen bewegenden Einblick in seine gesundheitliche Krise und verrät, was er seinem jüngeren Ich heute raten würde.

Im Gespräch mit Moderator Steve Osunsami schildert der Filmstar, wie sehr ihn die Diagnose spinaler Schlaganfall erschütterte. Quinton fasst seine wichtigste Erkenntnis der vergangenen Monate in klare Worte. "Ich habe angefangen, auf meinen Körper zu achten, weil ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass er sehr respektlos mit mir gesprochen hat und ich ihn ignoriert habe", erklärt er. Dem Magazin People sagte er bereits zuvor: "Ich habe viel durchgemacht, aber ich konzentriere mich auf Gott, meine Genesung, meine Familie und enge Freunde sowie meine Karriere."

Ein spinaler Schlaganfall entsteht, wenn eine Verstopfung – etwa durch ein Blutgerinnsel oder ein geplatztes Blutgefäß – die Blutversorgung des Rückenmarks unterbricht. Die Symptome unterscheiden sich von einem Schlaganfall im Gehirn: Betroffene leiden häufig unter Schmerzen im Nacken oder Rücken, die in die Gliedmaßen ausstrahlen, sowie unter Muskelschwäche und Taubheitsgefühlen. Auf die Frage, was er seinem jüngeren Ich heute im Hinblick auf seine Gesundheitskrise sagen würde, erklärt er: "Lern, auf deinen Körper zu achten, das würde ich sagen" – eine Erkenntnis, auf die er sich nun, nach seiner schweren Erkrankung, stärker denn je stützt. Das vollständige Interview wird am Montagmorgen amerikanischer Zeit bei "Good Morning America" ausgestrahlt.

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Getty Images Quinton Aaron, Schauspieler

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Instagram / officialquintonaaron/ Quinton Aaron im im Oktober 2025

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Getty Images Quinton Aaron beim Karibu Africa Hamptons Soirée in Sag Harbor

Welche Botschaft von Quinton sollte nach der Sendung am lautesten hängenbleiben? Hört auf euren Körper – Warnsignale ernst nehmen. Stützt euch auf Familie, enge Freunde und Glauben. Gebt der Genesung Zeit und Priorität. Ergebnis anzeigen