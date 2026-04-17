Bestätigt: "Game of Thrones"-Film kommt nicht vor 2027

Fans von Game of Thrones brauchen noch ein wenig Geduld: Der heiß ersehnte Kinofilm zum Fantasyhit wird frühestens 2027 über die Leinwand flimmern. Wie das Magazin Entertainment Weekly berichtet, hat Warner Bros. während einer Präsentation auf der CinemaCon offiziell bestätigt, dass das Projekt den Titel "Game of Thrones: Aegon's Conquest" trägt und im Programm "2027 und darüber hinaus" eingeplant ist. Das Drehbuch übernimmt demnach Beau Willimon, der vielen Serienliebhabern durch seine Arbeit an House of Cards ein Begriff ist. Als Vorlage dient erneut das von George R. R. Martin (77) geschriebene Werk "Feuer und Blut", in dem der Autor die blutige Eroberung Westeros' durch Aegon Targaryen schildert.

Das Magazin berichtet weiter, dass Warner Bros. und HBO lange unterschiedliche Optionen geprüft haben, um die Geschichte von Aegon I. Targaryen zu erzählen. Zwischenzeitlich war sogar eine eigene Serie im Gespräch, an der Drehbuchautor Mattson Tomlin arbeiten sollte. Er beschrieb das Projekt damals gegenüber Entertainment Weekly mit den Worten: "Es fühlt sich an, als würde man einen Film über Napoleon oder Alexander den Großen schreiben, eine große historische Figur, über die wir sehr viel wissen." Am Ende machte jedoch Beau Willimons Kinoversion das Rennen und reiht sich damit als drittes großes Projekt im "Game of Thrones"-Kosmos neben House of the Dragon und "A Knight of the Seven Kingdoms" ein. Während "House of the Dragon" bereits an Staffel drei arbeitet, startete "A Knight of the Seven Kingdoms" dieses Jahr mit einer ersten Staffel, bestehend aus sechs Episoden.

Im neuen Ableger "A Knight of the Seven Kingdoms" verschiebt sich der Fokus weg von Drachen und Thronkämpfen hin zu einer deutlich kleineren, persönlicheren Geschichte. Peter Claffey (29) verkörpert den einfachen, aber aufrichtigen Knappen Dunk, der nach dem Tod seines Ritters dessen Rüstung übernimmt, sich Ser Duncan der Große nennt und bei einem Turnier sein Glück versucht. An seiner Seite steht Dexter Sol Ansell (11) als Egg, ein kahlköpfiger Junge, der sich ihm als Knappe anschließt. Die Erzählung basiert auf George R. R. Martins "Tales of Dunk and Egg"-Novellen und spielt Jahrzehnte vor den Geschehnissen rund um Daenerys, Jon und Co. Damit wächst der Stammbaum der Targaryens auf der Leinwand und auf dem Bildschirm stetig weiter – vom bodenständigen Roadtrip von Dunk und Egg bis hin zur gewaltigen Eroberung Westeros' durch Aegon, die nun ihren Weg ins Kino findet.

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Getty Images Der Eiserne Thron

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Getty Images George R. R. Martin bei IMDb Live, 2019

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Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"