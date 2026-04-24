Babynamen: "Berlin - Tag & Nacht"-Fans können mitentscheiden

Bei Berlin - Tag & Nacht steht süßer Seriennachwuchs an – und die Fans dürfen diesmal ganz direkt mitreden! Das Show-Paar Sara, gespielt von Nandia Siada (30), und Mike, dargestellt von Filip Nikolic (39), erwartet ein Baby. Während sich alle Bewohner schon jetzt auf das neue Familienmitglied freuen, sorgt eine Frage für ordentlich Wirbel: Welchen Namen soll das Kind bekommen? Weil sich Sara und Mike in der Serie einfach nicht einigen können, ruft der Sender die Community zum großen Online-Voting auf.

Über die offiziellen Accounts von "Berlin – Tag & Nacht" bei Instagram, Facebook und YouTube werden die Zuschauer auf die Aktion aufmerksam gemacht. Abstimmen können sie anschließend direkt auf der RTLZWEI-Webseite. Zur Wahl stehen insgesamt sechs Namen: drei mögliche Vornamen für ein Mädchen und drei für einen Jungen. Bis zum 26. April haben Fans Zeit, für ihren Favoriten zu voten und damit die Story aktiv mitzugestalten. Welcher Name sich am Ende durchsetzt, wird in den kommenden Wochen in neuen Folgen der Daily zu sehen sein – der Gewinnername wird also offiziell Teil der Serienhandlung.

"Berlin – Tag & Nacht" setzt damit auf ein Konzept, das die Grenzen zwischen Serie und Community bewusst aufweicht. Die Reality-TV-Sendung läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und ist zudem sieben Tage vorab auf RTL+ verfügbar. Sie hat sich im Laufe der vergangenen 15 Jahre eine treue und aktive Fangemeinde aufgebaut. Crossmediales Erzählen über verschiedene Plattformen hinweg ist ein festes Merkmal des Formats, das von filmpool entertainment produziert wird.

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Magic Connection Nandia Siada und Filip Nikolic als Sara und Mike von "Berlin - Tag & Nacht"

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RTLZWEI Nandia Siada, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

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RTLZWEI Filip Nikolic in seiner Rolle als "Berlin - Tag & Nacht"-Mike

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