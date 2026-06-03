Wegen Tochter: Ex-BTN-Star Sandra Lambeck bereut ihren BBL

Sandra Lambeck (34) ist vielen bekannt aus der RTL-Serie "Berlin - Tag & Nacht". Jetzt zeigt sich die Schauspielerin in der NDR-Show "Bin ich schön?" von einer sehr persönlichen Seite: Sie spricht offen über ihre Erfahrungen mit ästhetischen Eingriffen – und darüber, dass sie ihren Brazilian Butt Lift heute bereut. Als Grund nennt sie vor allem ihre Tochter. "Als ich meine Tochter bekommen habe, hat es bei mir einfach Klick gemacht. Ich bringe ihr jeden Tag bei: 'Du bist schön, du bist schlau, du bist so krass'", sagt Sandra in der Sendung. Dann sei ihr ein beunruhigender Gedanke gekommen: "Wie bringe ich ihr später bei, sich selbst zu lieben, wenn sie dann sagt: 'Ja, Mama, du hast dich ja auch unters Messer gelegt. Ich möchte jetzt auch etwas machen lassen.'"

In der Show gibt Sandra zudem zu, dass sie sich zunächst die Brüste hatte machen lassen, bevor sie den BBL durchführen ließ – inspiriert von Kim Kardashian (45). Der gesamte Prozess von der Beratung bis zur Operation habe damals nur etwa drei Monate gedauert. Das Ergebnis habe sie jedoch nicht zufriedengestellt: "Am Ende sah ich wirklich sehr schlimm aus. Der Po war viel zu hoch." Dazu kamen mehrere Korrekturoperationen. Rückblickend sagt sie auch: "Hätte ich gewusst, dass Menschen dabei sterben können, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht." Heute beschreibt sie ihren Gefühlszustand so: "Ich bin heute nicht zufrieden – so, wie ich hier sitze. Einfach aus dem Grund, weil ich nie sehen werde, wie sich mein Körper natürlich entwickelt hätte."

Dass Sandra ihr Leben als Mutter sehr nah an sich heranlässt, zeigte sie schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter. Damals gewährte die Schauspielerin ihren Fans einen offenen Einblick in die erste Zeit nach der Entbindung und präsentierte auch ihren Körper kurz nach der Geburt. Schon zu diesem Zeitpunkt machte sie deutlich, wie persönlich und unverstellt sie mit solchen Momenten umgeht. Die Schauspielerin wurde als Darstellerin bei "Berlin - Tag & Nacht" bekannt, teilt mit ihren Fans aber immer wieder auch private Gedanken und Erfahrungen. Gerade Themen rund um Körperbild, Veränderung und Mutterschaft bekommen durch ihre neuen Aussagen nun noch einmal eine besonders persönliche Note.

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Imago Sandra Lambeck bei der Weltpremiere von "Michael" in Berlin, April 2026

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Actionpress/ Chris Emil Janßen Sandra Lambeck bei der About You Opening Show auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019