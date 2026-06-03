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Berlin - Tag & Nacht
So steht Marcel Maurices Neue zu Liebeleien am BTN-Set

So steht Marcel Maurices Neue zu Liebeleien am BTN-Set

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Am Set von Berlin - Tag & Nacht kann es schon mal knistern – und das nicht nur vor der Kamera. Marcel Maurice Neue (36) kennt das aus eigener Erfahrung. Im Gespräch mit Promiflash äußert sich der Schauspieler jetzt ganz offen dazu, wie er zu Liebeleien zwischen Kollegen steht. Für ihn ist die Sache klar: Romantik am Arbeitsplatz ist absolut in Ordnung – auch er selbst blieb davon nicht verschont.

"Liebeleien am Set sind total legitim, ich kann mich davon gar nicht freisprechen, mich hatte es ja selbst schon mal getroffen. Von daher: feel free. Wenn man zueinander findet, ist doch egal, ob das in der Schule, im Freundeskreis oder im Berufsleben ist. Wenn es passt, dann passiert es. Aber man sollte Privates vom Beruflichen trennen. Man muss ja seine rosarote Brille nicht 24/7 aufhaben, sondern sollte sie auch mal abnehmen und sagen: Hier ist neutraler Boden", erklärt Marcel seine Sicht.

Damit ist er im "Berlin – Tag & Nacht"-Cast nicht der Einzige, den Amors Pfeil am Set getroffen hat. Auch Samuel Bartz (28) und Nicole Alaña lernten sich dort kennen und lieben – inzwischen sind die beiden sogar Eltern geworden. Marcel selbst war früher mit seiner BTN-Kollegin Laura Hink liiert, doch die Beziehung hielt nicht für immer. Laura fand jedoch erneut ihr Glück am Set: Sie ist heute glücklich verheiratet mit Co-Star Daniel Kunz, mit dem sie bereits eine eigene Familie gegründet hat.

Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller
Instagram / marcelneue
Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller
Nicole Alaña und Samuel Bartz, Liebespaar
Instagram / samuel_bartz
Nicole Alaña und Samuel Bartz, Liebespaar
Marcel Maurice Neue und Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Bekanntheiten
Instagram / marcelneue
Marcel Maurice Neue und Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Bekanntheiten
Wie findet ihr Marcels Haltung zu Liebeleien am BTN-Set?
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