Ex-Bachelor Daniel Völz überrascht in "Berlin - Tag & Nacht"

Er ist als Bachelor bekannt geworden – jetzt ist Daniel Völz (41) in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Ab Folge 3666 der RTLZWEI-Daily Berlin - Tag & Nacht, die am Mittwoch, dem 22. April ausgestrahlt wird, spielt der Realitystar den dubiosen Autohändler Rocco Kern. Seine Figur gerät ins Visier der Polizistin Karla, gespielt von Charice Firmino, die ihn observieren soll. Doch die Sache wird komplizierter als erwartet: Rocco lädt Karla kurzerhand zu einem Date ein – und die Beamtin fürchtet, seinem Charme womöglich nicht widerstehen zu können.

Im Interview mit der Agentur Magic Connection verrät Daniel, was ihn an der Rolle gereizt hat. "Besonders gefällt mir, dass Rocco sein Herz auf der Zunge trägt. So bin ich auch oft", erklärt der Schauspieler. Über seine Figur sagt er: "Er scheint ein Draufgänger zu sein, aber es ist alles ehrlich gemeint. Rocco ist zwar etwas auf der schiefen Bahn gelandet, aber hat sein Herz am rechten Fleck." Bereits 2022 war Daniel für eine Rolle bei der Produktion im Gespräch, damals als Figur "Bruno" – zeitlich hatte es damals jedoch nicht geklappt. Diesmal passte alles zusammen.

Die Schauspielerei begleitet Daniel schon lange. Er wuchs in einer Schauspiel- und Synchronsprecherfamilie auf und stand früh auf der Bühne. Den Entschluss, diesen Weg ernsthaft einzuschlagen, fasste er nach eigener Aussage 2016 – nach einem Theaterauftritt in Amerika. Dass Rocco im Privaten forscher ist als er selbst, gibt Daniel offen zu: "Mir wird oft erst später klar, dass ich klare Chancen verpasst habe, weil ich mir oft zu viele Gedanken mache." Heutzutage komme seine direkte Seite vor allem seiner Freundin zugute, scherzt er: "Einer muss ja entscheiden, wo wir essen gehen!"

"Berlin - Tag & Nacht" läuft werktags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und auf Abruf bei RTL+.

Anzeige Anzeige

Magic Connection Daniel Völz bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige Anzeige

Magic Connection Daniel Völz und Charice Firmino, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor