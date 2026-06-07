Klinik statt Eröffnung: Tamara Gülpen fällt plötzlich aus

Ausgerechnet zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt hat es Goodbye Deutschland-Star Tamara Gülpen ins Krankenhaus verschlagen. Die TV-Auswanderin, die gemeinsam mit ihrem Mann Marco das Hostal Playa de Palma auf Mallorca betreibt, musste am vergangenen Wochenende die Eröffnung ihres neuen Projekts "Little Brunch" verpassen. In dem neuen Brunchlokal im Erdgeschoss ihres Hostals werden täglich von 11 bis 16 Uhr Brunch-Gerichte angeboten, bevor der Raum ab 16 Uhr unter dem bekannten Namen "Despacito" als Cocktailbar weiterläuft. "Leider liege ich im Krankenhaus und konnte nicht viel von der Eröffnung mitbekommen", berichtete Tamara gegenüber der Mallorca Zeitung. Marco musste die Eröffnung damit alleine stemmen.

Aus dem Krankenhausbett erklärte Tamara auch, was hinter ihren Beschwerden steckt: "Ich nehme Hormone für den Kinderwunsch und die vertrage ich wohl überhaupt nicht. Vier Tage lang habe ich richtig flachgelegen mit Migräne, heute, am vierten Tag, konnte ich mich nicht mehr bewegen, war wie gelähmt", so die Auswanderin mit merklich geschwächter Stimme gegenüber dem Blatt. Als sie morgens aufgewacht sei, habe sie ihre Finger nicht mehr bewegen können und auch ihre Füße hätten gekribbelt. Im Krankenhaus wird sie nun umfassend untersucht. "Jetzt geht es schon etwas besser, es stehen noch ein paar Untersuchungen an, ich werde hier komplett auf den Kopf gestellt", sagte sie. Nach ihrem Aufenthalt wollen Tamara und Marco gemeinsam entscheiden, ob und wie die Hormonbehandlung fortgesetzt werden soll.

Dass sich die Gülpens ein zweites Kind wünschen, ist kein Geheimnis. Bereits im Januar hatte Tamara gegenüber der Mallorca Zeitung offen erzählt, wie sehr es sie schmerze, im vergangenen Jahr nicht schwanger geworden zu sein. Auch bei ihrem ersten gemeinsamen Kind habe es anderthalb Jahre gedauert, bis es geklappt hatte. Marco hat neben dem gemeinsamen Sohn Giulio, der im vergangenen September auf Mallorca eingeschult wurde, noch eine erwachsene Tochter. Das Paar lebt seit 2025 fest auf Mallorca und ist zuletzt in ein neues Haus in Son Verí Nou östlich von Palma gezogen. Einem breiten deutschen Publikum wurden die Gülpens durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt.

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Imago Tamara und Marco Gülpen bei den RTL+ Reality Awards 2026

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Instagram / tamara_gulpen Tamara Gülpen auf Mallorca, Juli 2025

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Instagram / marco_gulpen Marco und Tamara Gülpen, TV-Stars