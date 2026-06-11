Wegen David Beckham? Prinz Harry von WM-Finale "verbannt"

Prinz Harry (41) wird beim WM-Finale 2026 nun aller Voraussicht nach nicht unter den offiziell geladenen Gästen sein – und das soll laut dem Promi-Blogger Rob Shuter nichts mit Terminkonflikten zu tun haben. Wie Kurier.at berichtet, könnte stattdessen eine andere prominente Persönlichkeit eine Rolle spielen. "Der Fußball hat seinen Prinzen längst gewählt, und das ist David Beckham", verrät ein Insider nun gegenüber Rob. David gilt als eines der prägenden Gesichter des Turniers und könnte offenbar Einfluss darauf haben, dass Harry beim Finale nicht berücksichtigt wird.

Dabei galten Harry und seine Frau Herzogin Meghan (44) einst als enge Freunde von David und Victoria Beckham (52). Doch die Beziehung der beiden Paare zerbrach, nachdem die Sussexes den Beckhams vorgeworfen haben sollen, private Informationen an die britische Presse weitergegeben zu haben. "David hat das nie verziehen", zitiert Rob laut Kurier.at eine Quelle: "Die Anschuldigung hat das Vertrauen zerstört. Ab diesem Moment gab es kein Zurück mehr." Seitdem sollen sich David und Victoria zunehmend dem Umfeld rund um Prinz William (43) angenähert haben. David unterstützt öffentlich Projekte von William, während Prinzessin Kate (44) regelmäßig Mode von Victoria trägt. "Die Beckhams haben sich für William entschieden, und Harry wusste genau, was das bedeutet", so ein Insider.

In den letzten Jahren sollen zudem immer mehr prominente Freundschaften von Harry und Meghan abgekühlt sein. "Sie verstehen es nicht. Sie denken nie, dass es an ihnen liegt", behauptete kürzlich ein Bekannter des Paares gegenüber der Daily Mail. Ob Prinz Harry nun tatsächlich nicht zum WM-Finale eingeladen wird, bleibt allerdings noch offen. Insider sind sich jedoch sicher: "Wenn der Fußball zwischen Beckham und Harry wählen muss, gibt es keine Diskussion. Beckham ist Fußball-Royalität. Harry ist Geschichte."

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Dan Kitwood/Getty Images, Gareth Cattermole/Getty Images Collage: Prinz Harry und David Beckham

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Getty Images David Beckham und Prinz Harry 2010 in Südafrika

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026