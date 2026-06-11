Bachelor Sebastian Paul verrät Details zu Kuss mit Nadja

Bei Die Bachelors hat Sebastian Paul offenbar eine Kandidatin ganz besonders ins Herz geschlossen: Nadja. Beim romantischen Date an einem einsamen Bergsee kam es zwischen den beiden zum ersten Kuss der Staffel – und der hat bei dem Leistungssportler sichtlich Eindruck hinterlassen. Im Gespräch mit Promiflash schwärmt Sebastian jetzt von diesem Moment und verrät, was ihn daran so bewegt hat.

"Es war ein sehr schöner und besonderer Moment. Ich liebe die Natur und deshalb hat diese Kulisse natürlich noch einmal etwas ganz Besonderes mit mir gemacht. In einem verlassenen Bergsee zu sein war einfach einzigartig", erzählt er im Interview mit Promiflash. Besonders schön: Der Kuss fiel genau auf seinen Geburtstag. "Mein Geburtstag, eine tolle Frau an meiner Seite, ein wunderschöner Bergsee… Ich hätte mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen können." Dass es überhaupt dazu kam, habe er nicht geplant – Sebastian habe vielmehr seinem Instinkt vertraut: "Mir war wichtig, jeden Moment so zu erleben, wie er sich anfühlt, und auf mein Bauchgefühl zu hören."

Bei den beiden scheint der erste Kuss keine Eintagsfliege gewesen zu sein. Auch bei ihrem nächsten Wiedersehen konnte Sebastian kaum die Finger von Nadja lassen – und das, obwohl die beiden in Hörweite der anderen Kandidatinnen in der Ladys-Villa waren. Bei Nadjas Mitstreiterinnen hinterlässt das einen bitteren Nachgeschmack: Einige fragen sich, ob Sebastians Wahl nicht schon längst getroffen ist...

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL Nadja und Sebastian bei ihrem Date am See bei "Die Bachelors"