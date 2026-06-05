Nick Jonas verrät, wie Tochter Malti seinen Glauben änderte

Nick Jonas (33) spricht offen über seinen Glauben – und darüber, was ihn dabei am tiefsten bewegt hat. In einer aktuellen Episode des iHeartRadio-Podcasts "Hey Jonas!" erklärte der Sänger gemeinsam mit seinen Brüdern Kevin Jonas (38) und Joe Jonas (36), dass ihn die Vaterschaft in seiner Spiritualität grundlegend verändert habe. "Vater zu werden hat die Dinge für mich wirklich geprägt und mich dazu gebracht, tiefer zu graben", sagte Nick im Podcast. Dabei betonte er, dass der Glaube für ihn kein exklusives Konzept sei: "Es gibt einen Plan für dein Leben – und du musst kein Mensch sein, der an Jesus und Gott glaubt, um zu verstehen, dass es irgendeinen Plan gibt."

Dieses Gefühl hat Nick in Musik verwandelt. Im vergangenen Monat veröffentlichte er gemeinsam mit dem christlichen Sänger Brandon Lake die Single "The Author", die sich genau um dieses Thema dreht. "Ich war wirklich inspiriert zu sagen: Wie kann ich dieses Gefühl, dass mein Leben in guten Händen ist, in einen Song packen?", erklärte er im Podcast. Das Lied entstand bereits im Dezember 2025 und ist dem Jonas Brothers-Mitglied besonders ans Herz gewachsen. Nick ist Vater einer vierjährigen Tochter namens Malti (4), die er mit seiner Frau Priyanka Chopra (43) Jonas hat. Im Podcast sprach Nick auch über Justin Bieber (32), der bei seinem Coachella-Auftritt im April offen seinen Glauben geteilt, Glaubenssongs performt und ein Heilungsgebet gesprochen hatte. Ein Podcast-Hörer hatte Nick direkt danach gefragt.

Auch abseits des Podcasts zeigte sich Nick zuletzt ganz privat. Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" am 19. Mai schwärmte er am roten Teppich von Malti. "Sie liebt Musik", sagte er zu E! News. Und dann ließ er offen, wohin das noch führen könnte: "Wir werden sehen, was passiert." Besonders ein Lied hatte es Malti dabei angetan. "Das ist ihr Lieblingssong und sie fordert bei jeder Show ein Video ein, damit sie es am nächsten Tag ansehen kann", erzählte Nick. Und es blieb nicht bei Nicks süßer Momentaufnahme. Kevin spielte schon früher mit dem Gedanken, dass aus Malti und den Kindern der Familie irgendwann eine kleine Jonas-Girlgroup werden könnte.

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Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Weltpremiere von "The Bluff"

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Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2025