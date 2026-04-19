Subtile Diplomatie: Prinzessin Kate nutzt "Flag-Dressing"

Prinzessin Kate (44) ist nicht nur für ihren Stil bekannt und hat Bewunderer auf der ganzen Welt, sondern auch für die Botschaften, die sie durch ihre Kleidung sendet. Die Prinzessin von Wales beherrscht die Kunst des sogenannten "Flag Dressings" – dabei trägt sie bei Staatsbesuchen ganz bewusst die Farben der Nationalflagge des jeweiligen Gastgeberlandes. Was auf den ersten Blick wie eine modische Entscheidung wirkt, ist in Wirklichkeit ein feines diplomatisches Signal: Respekt und Solidarität, ohne ein einziges Wort sagen zu müssen. Wie die Royal-Journalistin Isabel Sophie Möller gegenüber Brisant erklärte, sei dabei "alles bis ins letzte Detail durchdacht".

Dass Kate das Prinzip konsequent anwendet, zeigen gleich mehrere Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Beim Staatsbankett anlässlich des Besuchs des französischen Staatspräsidenten 2025 erschien sie in einem roten Abendkleid mit blauer Schärpe und weißer Applikation – und trug damit die bekannte französische Trikolore am Leib. Beim Staatsbesuch in Polen 2016 kombinierte sie ein weißes Kleid mit einer roten Tasche – ebenfalls eine eindeutige Anspielung auf die polnische Flagge. Wichtig ist dabei laut britischen Modekennern, dass die Anspielungen nie zu plump wirken. Kate setzt stets auf Raffinesse und Subtilität. Für die Planung solcher Looks hat sie eigens eine Stylistin – ganz ähnlich wie große Stars in Hollywood.

Beim jüngsten Staatsbankett in Windsor, das anlässlich des Besuchs von Nigerias Präsident Bola Tinubu stattfand, zeigte Kate sich in einem dramatischen Look mit sattgrüner Robe, ausdrucksstarkem Make-up und passenden Pumps – eine unverkennbare Hommage an die grün-weiße nigerianische Nationalflagge. Mit ihrem bodenlangen Kleid und ihren funkelnden Accessoires, darunter eine eindrucksvolle Tiara, zog sie bei dem Abend die Blicke auf sich. Auch andere Royals nutzen Mode als Sprachrohr – Königin Máxima (54) der Niederlande etwa greift bei Staatsbesuchen ebenfalls gern auf Designs lokaler Modeschöpfer zurück, genau wie Kate.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinzessin Kate beim Staatsbankett, Juli 2025, Rechts: Kate, Prinzessin von Wales, beim Staatsbankett in St George’s

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett, Juli 2025

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JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Polens Präsident Andrzej Duda und seine Frau Agata Kornhauser-Duda