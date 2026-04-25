Lindsay Arnold betont: Ihr drittes Baby soll das letzte sein

Lindsay Arnold (32) freut sich in weniger als sieben Wochen auf die Geburt ihres ersten Sohnes – und gleichzeitig wird ihr bewusst, dass dieses Baby wohl ihr letztes sein wird. Die Tänzerin und Dancing with the Stars-Bekanntheit teilte auf TikTok mit, wie sie die alten Klamotten ihrer Töchter durchforstet, um sich auf den Nachwuchs vorzubereiten. "Heb deine Hand, wenn du in weniger als sieben Wochen zum ersten Mal eine Jungen-Mama wirst und absolut nichts an Jungenkleidung vorbereitet hast. Yup, das bin ich", sagte die 32-Jährige dabei in die Kamera.

Beim Sortieren der Kinderkleidung wurde Lindsay dann nachdenklich: Da es sich "höchstwahrscheinlich" um ihr letztes Baby handelt, wolle sie alles, woran ihr nicht besonders viel hängt, spenden. Einige besonders "bedeutungsvolle" Stücke ihrer Töchter möchte sie jedoch behalten. Ganz ausschließen, dass doch noch ein weiteres Kind folgt, will sie aber nicht. "Es gibt definitiv die Möglichkeit, dass wir unsere Meinung ändern und es noch einmal versuchen", erklärte sie gegenüber ihren TikTok-Followern und ergänzte: "Aber ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird."

Lindsay und ihr Ehemann Sam Cusick sind seit 2015 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden bereits zwei Töchter: Sage und June. Dass nun ein Sohn auf dem Weg ist, hatte die Tänzerin Ende 2025 via Instagram verkündet. Damals schwärmte sie davon, wie aufgeregt Sam gewesen sei, als er vom Geschlecht des Babys erfahren hatte: "Er ist der beste Girl Dad, und ich weiß einfach, dass er auch der tollste Boy Dad sein wird." Über ihre Schwangerschaft hatte Lindsay die Öffentlichkeit bereits im November 2025 informiert.

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Getty Images Lindsay Arnold, 2019

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Instagram / lindsarnold Tänzerin Lindsay Arnold mit ihrer Tochter June, April 2024

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Instagram / lindsarnold Sam Cusick und Lindsay Arnold mit ihren Töchtern June und Sage im August 2024