"The Boys": Erin Moriarty kämpft mit Autoimmunerkrankung

Erin Moriarty (31) hat in einem Interview offen über ihre gesundheitlichen Probleme während der Dreharbeiten zur finalen Staffel von "The Boys" gesprochen. Die Schauspielerin litt an Morbus Basedow, einer Autoimmunerkrankung, die die Schilddrüse befällt und unter anderem Schlaflosigkeit, Angstzustände, Haarausfall und Herzrasen verursachen kann. Gegenüber The Hollywood Reporter erzählte sie nun, dass sie während der Aufnahmen zur fünften Staffel der Prime-Video-Serie "wirklich, wirklich, wirklich zu kämpfen hatte, um alles durchzustehen" – und das, obwohl die Diagnose erst rund sechs Monate nach Drehbeginn gestellt wurde.

Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, dass sie ihrer Figur Annie January, alias Superheldin Starlight, nicht die Präsenz habe schenken können, die sie sich gewünscht hätte. "Es war so, als wäre ich für die ersten sechs bis sieben Folgen offline gewesen, und dann kam ich wieder online", beschrieb sie das Gefühl. Erst ab Episode sieben habe sie sich wieder wirklich im Stoff gefühlt. Die Diagnose selbst hatte Erin bereits im vergangenen Jahr über Instagram öffentlich gemacht. Damals schrieb sie: "Wenn dein Licht auch nur ein bisschen schwächer wird, lass dich untersuchen. Kämpf dich nicht durch das Leiden; du verdienst es, dich wohlzufühlen." Heute betont sie die Wichtigkeit früher Untersuchungen und bedauert, die Warnsignale zunächst auf Stress und Erschöpfung geschoben zu haben.

Die Folgen der Erkrankung reichen für Erin bis heute in ihren Alltag hinein. Obwohl sie eigenen Angaben zufolge jede bisherige Staffel von "The Boys" gesehen hat und die Serie sehr liebt, hat sie sich bewusst dagegen entschieden, die finale Staffel anzuschauen. "Es ist mir in diesem Moment sehr wichtig, meine psychische Gesundheit über alle anderen Dinge zu stellen", erklärte sie gegenüber The Hollywood Reporter. Während der Dreharbeiten habe ein "wirklich unterstützender Cast und die Crew" ihr geholfen – dennoch sei die Erfahrung "manchmal wirklich beängstigend" gewesen.

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Getty Images Erin Moriarty im Juli 2024 in San Diego

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Getty Images Erin Moriarty im Juli 2024 in San Diego

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Getty Images Erin Moriarty im Juni 2024 in Beverly Hills

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Wie findet ihr Erins Entscheidung, die finale Staffel nicht zu schauen, um ihre mentale Gesundheit zu schützen? Stark und konsequent – Selfcare first. Hm, ich hätte an ihrer Stelle reingeschaut. Ergebnis anzeigen