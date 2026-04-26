"Wunderschön": Ant Anstead schwärmt von Renée Zellweger

Ant Anstead (47) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: Der Moderator hat seiner Freundin Renée Zellweger (57) jetzt eine besonders liebevolle öffentliche Liebeserklärung gemacht. Zum fünften Jahrestag des Paares teilte der Fernsehmoderator auf Instagram ein Foto von sich und seiner Liebsten am Set seiner Show "Celebrity IOU: Joyride", wo sie sich 2021 kennenlernten. "So hat es angefangen… Herzlichen Glückwunsch zum fünften Jahrestag, meine wunderschöne Frau! Bei weitem der beste Mensch, den ich kenne! Glücklichster Junge! Ich liebe dich, meine Ren."

Die Fans in den Kommentaren zeigten sich begeistert von dem süßen Post, vor allem, weil das Paar seine Beziehung meistens aus der Öffentlichkeit heraushält. "Ach, ich liebe das. Ihr seid so privat mit eurer Beziehung, so sollte es meiner Meinung nach auch sein, aber solche kleinen Posts sind toll. Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schwärmte ein Follower, während ein anderer schrieb: "Juhu! Endlich!! Ein Bild von euch beiden online. Ihr seht so süß aus!"

Zuletzt hatte Ant schon im vergangenen November einen kurzen, aber vielsagenden Kommentar zu Renée abgegeben. Damals wurde am Leicester Square in London eine Statue von Bridget Jones enthüllt. Renée war bei dem Event vor Ort und posierte strahlend neben der Figur. Ant teilte in seiner Instagram-Story ein Video davon und schrieb dazu nur: "Ikonisch."

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

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Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

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Getty Images Renée Zellweger bei der Enthüllung der "Bridget Jones"-Statue am Leicester Square in London