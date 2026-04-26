Nach Krankheit: Thommy Schmelz weist Bettelvorwürfe zurück

Thommy Schmelz hat die Nase voll von der digitalen Giftküche und schlägt auf Instagram ungewöhnlich scharfe Töne an. Während sich der Goodbye Deutschland-Star noch immer von seiner schweren Krankheit erholt, wehrt er sich jetzt in einem Reel gegen haltlose Vorwürfe der Bettelei. Belege für die Anfeindungen der Hater fehlen zwar komplett, doch der Mallorca-Auswanderer lässt die Angriffe nicht unkommentiert im Netz stehen. In dem Video macht er seinem Ärger Luft und stellt klar, dass Faulheit in seinem Leben noch nie einen Platz hatte.

Immerhin ist sich Thommy durchaus bewusst, was er in der Vergangenheit geleistet hat: "Ich habe hier gearbeitet bis Ende November, bin dann auf den Berg bis Ende April und hatte vielleicht zwei Wochen noch Urlaub, um meine Tochter zu sehen", betont der Auswanderer sichtlich aufgebracht und stellt unmissverständlich klar: "Gebettelt haben wir auch noch nie." Während Gattin Katrin weiterhin in Peguera als Kellnerin schuftet, um die Kasse zu füllen, erntet das Paar in den Kommentaren des neuen Reels nun viel Zuspruch von treuen Fans. Thommy bringt seine Botschaft an die ewig nörgelnden Kritiker auf den Punkt: "Ich finde sowas scheiße."

Ihre Reise begann bereits 2007, als ein Kamerateam sie beim ersten Aufbruch ins Ausland begleitete. Doch das Leben auf der Insel forderte zuletzt seinen Tribut: Ab Juli 2025 lag Thommy mehrere Wochen im Krankenhaus und musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Es war sein bisher längster Klinikaufenthalt, dem bis heute weitere Behandlungen folgten. Trotz dieser schweren gesundheitlichen Rückschläge kämpft er sich in seiner Wahlheimat immer wieder zurück ins Leben, stets unterstützt von seiner Katrin.

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Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, September 2024

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Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

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Instagram / mermischmelz Kathi und Thommy Schmelz, August 2025

War Thommys Insta-Reel die richtige Reaktion auf die Vorwürfe? Ja, klare Kante war hier genau richtig. Nein, solchen Hatern sollte man erst gar keine Aufmerksamkeit schenken. Ergebnis anzeigen