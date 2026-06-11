Darum war Kuss mit Kim für Bachelor Tim Reitz so besonders

In der aktuellen Staffel von Die Bachelors ist Tim Reitz einer der Rosenkavaliere – und bei einem Date mit Kandidatin Kim kam es bereits zu ersten romantischen Momenten. Zwischen den beiden knisterte es deutlich, schließlich folgte auch der erste Kuss. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Tim, dass dieser Moment für ihn auch emotional geprägt war. Der Tag sei ohnehin von Gefühlen bestimmt gewesen, da er zuvor seine Schwester getroffen habe. Die emotionale Aufgewühltheit, das vertraute Gespräch mit Kim und die besondere Stimmung vor Ort hätten dazu geführt, dass der Kuss für ihn eine besondere Bedeutung bekam. "Der erste Kuss ist ein Moment, der oft zeigt, ob aus einer Anziehung und guten Gesprächen mehr entstehen kann. Für mich hat er sich sehr natürlich angefühlt", so der Bachelor.

Dass er Kim deshalb schon als seine heimliche Favoritin sieht, will Tim aber nicht bestätigen. Für ihn ist der erste Kuss lediglich ein Moment – ohne Aussagekraft für das große Ganze. "Ich glaube, viele messen dem ersten Kuss eine große Bedeutung bei. Für mich sagt er aber noch nichts darüber aus, wie sich die gesamte Reise entwickelt. Gefühle entstehen unterschiedlich schnell und jede Verbindung hat ihr eigenes Tempo", erklärt er gegenüber Promiflash. Statt nach einem festen Plan zu handeln, verlässt sich der 35-Jährige lieber auf sein Bauchgefühl: "Für mich muss sich so etwas natürlich entwickeln. In dem Augenblick hatte ich einfach das Gefühl, dass zwischen uns eine echte Verbindung da ist und dass der Moment genau richtig war. Da habe ich nicht lange nachgedacht, sondern auf mein Gefühl vertraut."

Auch Kim ordnete den Kuss im Gespräch mit Promiflash bereits ein. Die Kandidatin sah darin durchaus ein positives Zeichen, blieb aber vorsichtig: "Ich denke schon, dass das ein sehr gutes Zeichen ist, aber man sollte sich nicht zu sicher sein." Gleichzeitig betonte sie, wie unerwartet der Moment für sie gekommen sei. "Ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, aber es hat sich absolut richtig angefühlt." Doch nicht nur zwischen Tim und Kim knisterte es in Folge fünf: Auch Sebastian Paul kam Kandidatin Nadja näher und küsste sie erstmals in dieser Staffel. Im Einzelinterview schwärmt er anschließend: "Nadja hat's mir leicht gemacht: Ich konnte mich wirklich fallen lassen. Es war ein sehr schöner Moment – sehr emotional und vor allem sehr intensiv."

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