Neue Actionkomödie mit Jason Statham startet im August 2027

Actionfans können sich auf einen neuen Film mit Jason Statham (58) freuen: Die Actionkomödie "Jason Statham Stole My Bike" kommt am 6. August 2027 in die Kinos. Das Produktionsstudio Black Bear gab nun den Starttermin bekannt. Regie führt David Leitch (50), der bereits als Stuntman und Regisseur hinter Filmen wie Bullet Train oder "Atomic Blonde" steckt. Die Dreharbeiten wurden in dieser Woche abgeschlossen, wie Deadline berichtet. Über den genauen Inhalt des Films ist bislang so gut wie nichts bekannt – abgesehen von dem, was der Titel bereits vermuten lässt.

Das Drehbuch zur Komödie stammt von Alison Flierl, die die Geschichte gemeinsam mit Scott Chernoff entwickelt hat. Als Produzenten sind neben Jason selbst unter anderem Kelly McCormick (66) für 87North sowie John Friedberg für Black Bear an Bord. Doch "Jason Statham Stole My Bike" ist nicht der einzige Film, an dem Black Bear und Jason zuletzt zusammengearbeitet haben: Parallel entstand mit "Viva La Madness" unter der Regie von Guy Ritchie (57) ein weiteres gemeinsames Projekt. Zu dessen hochkarätiger Besetzung gehören unter anderem Vinnie Jones (61), Jason Isaacs (63), Camila Mendes (31), Ben Foster (45), Jonny Lee Miller (53), Babs Olusanmokun und Sänger Rauw Alejandro (33).

Für Jason ist der neue Film der nächste Baustein in einer beeindruckenden Karriere, die ihn vom Sportler und Stuntman zum internationalen Actionstar gemacht hat. Mit Reihen wie "The Meg", Fast & Furious oder "The Beekeeper" hat der Brite weltweit über sechs Milliarden Euro an den Kinokassen eingespielt und sich damit als Publikumsliebling im Adrenalin-Kino etabliert. Zuletzt überzeugte er Fans mit seinem Film "Shelter", der kürzlich im Kino zu sehen war.

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Getty Images Jason Statham, Schauspieler

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Getty Images David Leitch bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles, 2022

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Getty Images Guy Ritchie bei der Premiere von „MobLand“ in London, März 2025