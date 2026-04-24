Christin weint: Verknallt sich Ex Calvin Ogara in Aurelia?

Das Drama im Kreis der Verflossenen reißt nicht ab. Christin Pawlowski erlebt in Match My Ex einen echten Gefühlscrash: Während sie noch damit ringt, die Vergangenheit mit Calvin Ogara hinter sich zu lassen, turtelt ihr Ex plötzlich ganz offen mit Realitystar Aurelia Lamprecht. Die Szenen spielen sich in der aktuellen Doppelfolge der Datingshow ab, in der Calvin und Aurelia als neues Match zur Sache gehen und sofort harmonieren. Vor den Augen von Christin und den anderen Teilnehmenden kommen sich die beiden immer näher und flirten heftig. Schließlich tauschen die Turteltauben sogar einen leidenschaftlichen Kuss aus – ein Anblick, der Christin sichtlich trifft: "Calvin war am Schmusen mit Aurelia und es nervt mich schon."

Bereits vor dem Kuss bahnt sich die explosive Situation an: Calvin und Aurelia genießen ein romantisches Date zu zweit und spielen ein Spiel, bei dem sie sich nicht nur intime Fragen stellen, sondern auch körperlich immer vertrauter werden. Zwischendurch legt Calvin seine Hand auf Aurelias Brust, Aurelia gesteht, dass der Realitystar genau ihr Typ sei und beide überhäufen sich mit Komplimenten. Christin und die anderen beobachten die Szenen von außen. Zunächst versucht die Social-Media-Bekanntheit, die Situation mit spitzen Kommentaren kleinzureden: "Ich kann das nicht ernst nehmen. Gestern sagte er mir, ich bin hier die schönste Frau, und jetzt macht er da auf Romantik?" Doch als Calvin und Aurelia sich schließlich küssen, ist Christin sichtbar angefressen und meint: "Ich weiß, dass er keine emotionale Bindung aufbauen wird zu ihr."

Nach dem Date kippt ihre Fassade komplett: Zurück in der Villa bricht Christin in Tränen aus und sucht Trost bei Henna und Joanna, die sie in den Arm nehmen. "Wir haben uns beide immer gewünscht, dass es mit uns funktioniert. Mit den Kameras und so hier, heulen ist nicht so meins vor anderen", erklärt sie weinend. Im Einzelinterview schluchzt sie weiter: "Ich weiß, dass Calvin, bis er sich verliebt... Da muss eine Menge passieren. Aber es triggert mich trotzdem, dass er körperlich wird mit anderen Frauen." Joanna zeigt Verständnis und ordnet die Situation ein: "Ich habe mir schon gedacht, dass du es nur abblockst. Das ist normal. Ihr wart vier Jahre zusammen und es ist viel passiert." Die gemeinsame Vergangenheit und der Schmerz über die heftige On-off-Beziehung, in der beide jeweils fremdgingen, holen Christin in diesem Moment sichtlich ein. Auch wenn sie sich immer wieder einredet, dass Calvins Annäherung an Aurelia für sie eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte.

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CH Media Entertainment Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Aurelia Lamprecht und Calvin Ogara in "Match My Ex"

CH Media Entertainment Henna und Joanna trösten Christin in "Match My Ex"