Petition gestartet: Hape Kerkeling als Bundespräsident?

Tausende Menschen wollen Hape Kerkeling (61) als nächsten Bundespräsidenten Deutschlands sehen. Eine Online-Petition, die bereits mehr als 20.000 Unterstützer gesammelt hat, fordert den Comedian als "gemeinsamen, überparteilichen Kandidaten" für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar 2027 zu nominieren. Als Hape in der Vergangenheit vom Sender RTL auf die Möglichkeit einer Kandidatur angesprochen wurde, ließ er sich diese Option zumindest rhetorisch offen: "Ich schließe nichts mehr aus."

Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) darf nach zwei Amtszeiten und insgesamt zehn Jahren im Amt nicht mehr antreten. Grundsätzlich könnte Hape für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren, da er die formalen Voraussetzungen erfüllt: Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, ist wahlberechtigt und hat das 40. Lebensjahr längst vollendet. Auslöser der gestarteten Petition ist laut Bild die bewegende Rede Hapes bei der Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald am 12. April 2026.

Für Hape wäre es übrigens nicht das erste Mal, dass er mit der Bundesversammlung in Berührung käme: Bei der Bundespräsidentenwahl 2017 war der Entertainer selbst Delegierter der Versammlung – entsandt von der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag. Zuletzt wurde bekannt, dass Hape zudem Botschafter des Leipziger Christopher Street Days 2026, der am 18. Juli stattfindet, sein wird.

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Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

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Getty Images Horst Schlämmer, 2009 in Berlin

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Getty Images Hape Kerkeling, 2021