Insta-Kanal: So lustig entlarvt Cole Sprouse Paparazzi-Fans

Als Hollywood- und ehemaliger Kinderstar ist Cole Sprouse (33) es gewohnt, in der Öffentlichkeit fotografiert zu werden. Neben klassischen Paparazzi zücken auch Fans gerne mal die Kamera, wenn sie den Schauspieler entdecken. Das entgeht ihm aber nicht, und mittlerweile macht er sich einen Spaß daraus. Denn Cole knipst einfach zurück. Bei Instagram hat er sogar einen eigenen Account, den er "Camera Duels" nennt. Dort postet er die witzigen Fan-Momente und teilt auch ihre Aufnahmen von sich selbst mit dem Handy in der Hand. Die Fotos kommentiert der Riverdale-Darsteller dann immer mit einem Augenzwinkern, aber oft auch einer ernsten Botschaft zwischen den Zeilen.

So machte Cole beispielsweise ein Selfie mit zwei Fans, die in einem Auto saßen. Die Fahrerin tat so, als würde sie ihre Freundin auf dem Beifahrersitz fotografieren, dabei machte sie ein Foto von dem 33-Jährigen. "Hier haben wir den Fall, der bei meinen Duellen am dichtesten an einem Verkehrsunfall dran ist. Ich sollte klarstellen, dass die Person nicht geparkt hat und damit das Leben ihrer (zugegebenermaßen verdammt coolen) Beifahrerin riskiert hat. Zwei Freunde, die vor Delulu schäumten, am Steuer der statistisch gesehen gefährlichsten Maschine, in der sich der durchschnittliche Schreihals in eine andere Realität flüchten kann", meint Cole unter dem Post. Bei einem anderen Mann, der ihn am Strand fotografierte, machte der Disney-Star sich über die Badehose lustig: "Die Silhouette eines zitternden, über 50-jährigen Penis, eingesperrt hinter einer dünnen Schicht von Hype-Beast-Unterhosen, ist nicht der Anblick, den ich mir beim Aperol Spritz gewünscht habe."

So ganz unbegründet ist das Interesse an Cole aber nicht. Immerhin wurde er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Dylan (33) schon als Kind zum Star. In der Disney-Channel-Serie "Hotel Zack & Cody" verzauberten die beiden zahlreiche Fans. Die Show war so erfolgreich, dass es mit "Zack & Cody an Bord" sogar ein Spin-off gab. Danach verabschiedeten sich die Brüder aber schnell von ihrem Disney-Image und widmeten sich erwachsenen Projekten. Cole vergrößerte seine Fangemeinde vor allem durch seine Rolle als Jughead Jones in der Netflix-Serie "Riverdale". Parallel spielte er in Filmen wie "Lisa Frankenstein" mit.

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Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler

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Instagram / camera_duels Cole Sprouse mit zwei Fans, die ihn fotografieren, Mai 2026

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imageSPACE / ActionPress Cole Sprouse und Dylan Sprouse auf der Vanity Fair Oscar Party 2022