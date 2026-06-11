Kevin Yaniks Sohn Leo durfte nach Krankenhaus wieder heim

Nach bangen Stunden kann Kevin Yanik (28) nun aufatmen: Der Realitystar hat auf Instagram ein Gesundheitsupdate zu seinem Sohn Leo geteilt und verraten, dass der Junge das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen durfte. Nachdem sein Sohn mit starken Bauchschmerzen in eine Klinik gebracht worden war, wurde dort laut Kevin der komplette Bauch untersucht, unter anderem per Ultraschall. Zunächst habe der Verdacht auf eine Blinddarmentzündung im Raum gestanden, erklärte er seinen Followern. Dieser habe sich zum Glück aber nicht bestätigt. Stattdessen sei am Ende eine Kombination aus einem verschlossenen Darm und einem Magen-Darm-Infekt festgestellt worden. Mit seinem Update machte Kevin deutlich, dass es seinem Sohn inzwischen wieder besser geht und nun wieder alles in Ordnung sei.

Kevin schilderte die vergangenen Tage als "Fluch und Segen zugleich". In seiner Story erklärte Kevin, dass es zuletzt gesundheitlich in der Familie Schlag auf Schlag gegangen sei. Erst sei der Kleine betroffen gewesen, dann habe er selbst gesundheitliche Probleme gehabt und nun der Große. Zu den Untersuchungen im Krankenhaus berichtete er, dass die Ärzte den Bauch seines Sohnes gründlich kontrolliert hätten. Vieles habe zunächst nicht eindeutig erkannt werden können. Kevin wollte bei den Details bewusst zurückhaltend bleiben, betonte aber, dass sein Sohn behandelt worden sei und die Entlassung inzwischen erfolgen konnte. An seine Community richtete er auch dankbare Worte und schrieb, dass er sich über die vielen Nachrichten und lieben Wünsche sehr freue. "Gesundheit ist und bleibt das Wichtigste", hielt er außerdem fest.

Für Kevin war es damit der nächste belastende Moment in kurzer Zeit. Erst vor Kurzem hatte der Realitystar selbst eine schwere Phase hinter sich, nachdem er wegen eines bakteriellen Infekts für rund eine Woche im Krankenhaus behandelt werden musste. Damals berichtete er, dass die Situation sehr heftig gewesen sei. Auch in seiner Familie hatte es zuletzt bereits einen Klinikaufenthalt gegeben: Einer seiner Söhne musste wegen gesundheitlicher Probleme medizinisch versorgt werden. Umso größer dürfte nun die Erleichterung sein, dass der ältere Junge wieder zu Hause ist. Kevin versucht nach den anstrengenden Wochen deshalb vor allem nach vorn zu blicken.

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Influencer

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Realitystar

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