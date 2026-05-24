WM-Hymne: Shakira und Burna Boy liefern "Dai Dai"-Musikvideo

Shakira (49) und Burna Boy haben nun das Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Dai Dai" veröffentlicht – und das hat es in sich. Der Track ist laut Just Jared die offizielle Hymne der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die am 11. Juni beginnt. Im Clip treten gleich reihenweise Weltklasse-Fußballer auf: Neben Lionel Messi (38) und Erling Haaland (25) sind auch Stars wie Kylian Mbappé (27) zu sehen. Außerdem sind mit Luis Díaz, Alphonso Davies (25), Jamal Musiala (23) und Harry Kane (32) gleich vier Spieler des FC Bayern München vertreten. Schon wenige Stunden nach Release hat das Video millionenfache Aufrufe gesammelt und dürfte den Fans die Wartezeit auf die WM deutlich verkürzen.

Ein besonderes Highlight liefert auch Shakira selbst: Sie performt auf dem Engel der Unabhängigkeit in Mexiko-Stadt an der berühmten Avenida Reforma und zeigt dabei mehrere Tanzeinlagen vor wechselnden Kulissen. Neben der Sängerin und den Fußballstars sorgt vor allem der Auftritt der "Ghetto Kids Uganda" für zusätzliche Energie im Video. Wie Just Jared berichtet, unterstützt die Organisation Kinder, die als Waisen, Straßen- oder besonders schutzbedürftige Kinder aufwachsen, und ermöglicht ihnen durch Musik, Tanz und Theater Zugang zu Bildung, Unterkunft, medizinischer Versorgung und regelmäßigen Mahlzeiten.

Für Shakira ist Musik zur WM längst Tradition: Mit Songs wie "Waka Waka" und "La La La" lieferte die Kolumbianerin bereits weltweite Stadionhits. Die Musikerin wird die WM-Fans außerdem beim Finale noch einmal anheizen: Gemeinsam mit Madonna (67) und der K-Pop-Sensation BTS tritt sie für die erste Halbzeitshow bei einem Fußball-Weltcup-Endspiel auf. Bis dahin dürfte der neue Ohrwurm "Dai Dai" längst in den Stadion-Playlists rund um den Globus angekommen sein. Ein weiterer WM-Hit aus Shakiras Erfolgsserie scheint damit schon jetzt gesichert.

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Getty Images Shakira, 2024

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Getty Images Harry Kane beim Spiel gegen Bochum im September 2023

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026