Shakira enthüllt tiefsten Schmerz nach Trennung von Piqué

Fast vier Jahre nach der Trennung von Gerard Piqué (39) hat Shakira (49) offen über die schwerste Zeit ihres Lebens gesprochen. Die Sängerin blickte in einem Interview mit der Zeitung The Times auf das Ende ihrer elfjährigen Beziehung mit dem ehemaligen Fußballprofi zurück, aus der die gemeinsamen Söhne Milan und Sasha hervorgingen. Es sei ihr "dunkelster Moment" gewesen, als sie die Auflösung ihrer Familie erlebte – "die Familie, die ich mir für immer zu behalten erträumt hatte", sagte sie dem Blatt. Shakira schildert diese Phase als besonders schmerzhaft, aber auch prägend. "Ich habe so viel Schmerz erlebt, aber das hat mich vielleicht auf eine unerwartete Weise zu einem weiseren oder zumindest zu einem stärkeren Menschen gemacht", erklärte sie und ergänzte: "Man sagt, was einen nicht umbringt, macht einen stärker, und das stimmt. Es ist erstaunlich zu erfahren, dass Menschen eine Widerstandsfähigkeit besitzen, auf die man in jedem Moment seines Lebens zurückgreifen kann."

Shakira betonte, wie sehr sie an die Widerstandskraft von Menschen glaubt. "Manchmal entdeckt man durch Schwierigkeiten und Schmerz, wie stark man sein kann", sagte sie und fügte hinzu: "Leiden macht einen manchmal zu einem besseren Menschen, lässt einen Freunde und Unterstützung mehr schätzen." Freunde wie Chris Martin (49) und Adele (38) hätten ihr in dieser Zeit Kraft gegeben, erklärte sie. Chris schickte ihr etwa ein Foto einer zerbrochenen Vase, die mit Gold zusammengeklebt worden war, mit der Aufschrift: "Kintsugi – du wirst so viel stärker sein, wenn das vorbei ist." Für ihren Ex fand Shakira im Interview ebenfalls versöhnliche Worte: "Ich werde immer diese Dankbarkeit in meinem Herzen tragen für den Vater meiner Kinder und dafür, dass er mich zu der Mutter gemacht hat, die ich heute bin."

Auch über ihr aktuelles Liebesleben äußerte sich Shakira in dem Interview offen. "Im Moment gibt es keine Romanze für mich", sagte sie und lieferte direkt den Grund mit: "Dafür ist kein Platz und keine Zeit in meinem Leben." Stattdessen stehen derzeit ihre Kinder und ihre Karriere im Mittelpunkt, wie sie erklärte. "Meine Kinder sind meine Priorität. Und meine Karriere. Seltsamerweise bin ich in meine Karriere verliebt wie nie zuvor in meinem Leben. Ich genieße auch die Zeit, die ich allein verbringe", betonte sie. Im Interview wird deutlich: Shakira, die den offiziellen Song zur Fußball-WM singt, ist es gelungen, ihren Schmerz in neue Stärke und Klarheit für das eigene Leben zu verwandeln. Nach der dunklen Trennungsphase hat sie zur Stabilität zurückgefunden – und genießt ihren Alltag in vollen Zügen.

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Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

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Imago Shakira mit Milan Piqué Mebarak und Sasha Piqué Mebarak bei der Weltpremiere von "Zootopia 2", 2025

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026