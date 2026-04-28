Kleiner Einblick: Pharrell Harrell ist dankbar für Sohn

Pharrell Harrell gewährt seinen Fans einen seltenen Blick in sein neues Familienglück: Der Realitystar hat jetzt in seiner Instagram-Story ein emotionales Foto geteilt, das ihn gemeinsam mit seinem Sohn zeigt – zumindest teilweise. Auf der Aufnahme ist die Hand von Pharrell zu sehen, die den Körper des Babys berührt. Anlass für den süßen Schnappschuss ist ein kleines Jubiläum, denn der Junge feiert seinen achtmonatigen Geburtstag. Dazu richtet Pharrell rührende Worte an seinen Sohn: "Heute bist du genau 8 Monate alt, mein kleiner Sohn. Ich bin so unendlich stolz auf dich."

Zu dem Bild schreibt Pharrell einen langen Text, in dem er seine Gefühle als frischgebackener Papa offenlegt. "Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie du dich jeden Tag weiterentwickelst. Dein Lächeln, wenn du mich siehst, bedeutet mir alles", zeigt er sich emotional. Zudem verrät er, wie sehr er seinen Sohn vermisst, wenn er arbeiten muss: "Jeden Morgen stehe ich auf, fahre zur Arbeit und denke an dich und deine Mama. Ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen." Besonders rührend wird es, als Pharrell seinem Sohn ein Versprechen gibt: "Du bist wirklich ein Geschenk. Ich verspreche dir, dass ich immer alles dafür tun werde, damit du das beste Leben hast."

Am Ende seines emotionalen Posts richtet Pharrell auch liebevolle Worte an seine Partnerin: "Mina, du bist eine tolle Mama und Frau. I love you, danke für alles." Die Worte des Realitystars geben einen seltenen Einblick in das Privatleben des Paares, das seinen Nachwuchs, der im August 2025 zur Welt kam, sonst aus der Öffentlichkeit heraushält. Wie sehr sich ihr Leben durch den kleinen Jungen verändert hat, lassen nun jedoch die rührenden Zeilen erahnen – und zeigen, welchen Stellenwert Familie für Pharrell inzwischen hat.

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Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell, Reality-TV-Teilnehmer

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Instagram / pharrell_dre Reality-Star Pharrell Harrell zeigt seinen Sohn

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Instagram / pharrell_dre Pharrell Harrell und Jasmin, Mai 2024